Zobacz, jak Play stawia 60-metrową stację bazową

Play regularnie chwali się postępami w rozbudowie swojej sieci, dzięki czemu dowiadujemy się o liczbie nowo uruchomionych stacji bazowych. Tym razem operator pokazał, jak wygląda budowa wieży nadawczej, mierzącej blisko 60-metrów.

Tak Play stawia prawie 60-metrową stację bazową

Oczami naszego serdecznego Kolegi Krzyśka Sylwerskiego z Biura Prasowego Play mamy sposobność zobaczyć, jak wygląda budowa blisko 60-metrowej (dokładnie 58-metrowej) stacji bazowej. Tego typu konstrukcje na pewno czasami mijacie, a teraz możecie zobaczyć, jak operatorzy stawiają takie obiekty.

Wszystkie elementy wieży nadawczej przyjeżdżają na plac budowy osobno – ich montaż do dwóch ostatecznych części, które finalnie staną na działce, trwa około tydzień. Dzięki temu operator może użyć mniejszego dźwigu, a do tego w ten sposób ograniczane jest ryzyko odkształceń czy uszkodzeń stacji bazowej, a także ilość potrzebnego miejsca.

Podstawa wieży przytwierdzana jest do fundamentu żelbetowego w postaci płyty, której objętość to 50m3. Równocześnie wykonywane są inne prace, jak na przykład odwodnienie terenu czy zagęszczenie gruntu, co daje gwarancję, że stacja bazowa będzie stała pewnie. Po osadzeniu dolnej części przychodzi czas na postawienie na niej górnej.

Operator podaje, że sama wieża, bez zainstalowanych anten, urządzeń i okablowania, waży 7 ton. Jest ona wykonana ze stali i w całości ocynkowana, co chroni konstrukcję przed korozją. Ostatnim etapem montażu jest wykonanie „niezbędnych prac na wysokości” oraz podłączenie i zabezpieczenie okablowania. Na koniec pracownicy sprzątają teren i prowadzą prace wykończeniowe.

Ile trwa uruchomienie nowej stacji bazowej?

Play podaje, że każdego roku stawia w całej Polsce ~600 wieżowych stacji bazowych, a tygodniowo średnio 12, choć zdarzyło się, że w jednym tygodniu operator zdołał zrealizować aż 30 tego typu projektów. Przy „nieskomplikowanym terenie” budowa „typowej stacji” trwa średnio 8-9 tygodni. Od jej zakończenia do uruchomienia stacji mijają natomiast średnio 2 miesiące – w tym czasie operator uzyskuje odbiory i pozwolenia na użytkowanie.

Według najnowszych danych, na koniec października 2023 roku Play miał 11284 stacje bazowe.