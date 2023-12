Niedrogie słuchawki marki LAMAX trafiły do sprzedaży w Polsce

Oferta marki LAMAX jest dość szeroka. Znajdziemy w niej m.in. kamery outdoorowe i samochodowe oraz aparat natychmiastowy LAMAX InstaKid1, a także głośniki i słuchawki bezprzewodowe. Dziś do sprzedaży w Polsce trafiło aż pięć nowych modeli w przystępnych cenach.

Nowe słuchawki marki LAMAX dostępne w Polsce

Pierwszą z nowości w Polsce są słuchawki LAMAX Tones1 z Bluetooth 5.3 o zasięgu do 15 metrów, które cechują się bardzo długim czasem pracy – na pojedynczym ładowaniu mogą działać do 8 godzin, a z wykorzystaniem etui ładującego z USB-C można wydłużyć czas działania o kolejne 32 godziny. Ładowanie słuchawek od 0 do 100% potrwa 60 minut, a etui ładującego 85 minut.

LAMAX Tones1 (źródło: LAMAX)

Kolejny model to LAMAX Heroes General1, który jest dedykowany graczom. Wyposażono go w 53-milimetrowe przetworniki oraz nauszniki z pianki z pamięcią kształtu i odłączany mikrofon z pasywną redukcją szumów ENC. Producent deklaruje, że gwarantuje on „minimalne opóźnienie”, a jego dodatkową zaletą ma być technologia LAMAX BeatBass. W przeciwieństwie do LAMAX Tones1, są to słuchawki przewodowe ze złączem 3,5 mm.

LAMAX Heroes General1 (źródło: LAMAX)

LAMAX Dots3 ANC to również słuchawki bezprzewodowe z Bluetooth 5.3, ale już dokanałowe, jednak podobnie jak LAMAX Tones1 zapewniają długi czas pracy, a nawet dłuższy, gdyż na jednym ładowaniu wynosi on do 10 godzin. Etui ładujące z USB-C jest w stanie dostarczyć energię na kolejne 32 godziny działania.

Naładowanie słuchawek od 0 do 100% potrwa aż 2 godziny, a etui ładującego 1,5 godziny. Do zakupu słuchawek LAMAX Dots3 ANC może jednak zachęcić hybrydowa aktywna redukcja szumów (do -40 dB) z trybem przezroczystości, który wzmacnia dźwięki zewnętrzne. Ponadto do dyspozycji użytkownika będzie tryb gamingowy, w którym opóźnienie jest „zminimalizowane”, a także technologia LAMAX BeatBass.

LAMAX Dots3 ANC (źródło: LAMAX)

LAMAX Clips ANC są podobne do LAMAX Dots3 ANC, gdyż to również bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z Bluetooth 5.3, aktywną redukcją szumów (do -30 dB) z trybem przezroczystości, technologią LAMAX BeatBass i trybem gamingowym z niższym opóźnieniem. W ich przypadku czas pracy na jednym ładowaniu wynosi do 8 godzin, a etui ładujące z USB-C zapewnia do 34 dodatkowych godzin działania. Ładowanie zarówno słuchawek, jak i etui potrwa 2 godziny.

LAMAX Clips ANC (źródło: LAMAX)

Ostatnią z wprowadzonych dziś do Polski nowości są słuchawki LAMAX HighComfort ANC – podobnie jak LAMAX Heroes General1 nauszne, ale bezprzewodowe, aczkolwiek można je też podłączyć kablem z końcówką 3,5 mm. Oferują one obsługę kodeka aptX HD i 40-milimetrowe przetworniki oraz aktywną redukcję szumów (do -30 dB) z technologią hybrydową. Czas pracy z włączoną ANC wynosi do 25 godzin, a z wyłączoną sięga aż 50 godzin. Ładowanie do 100% przez USB-C potrwa zaś 2,5 godziny (po 15 minutach ładowania można odtwarzać audio przez 5 godzin).

LAMAX HighComfort ANC (źródło: LAMAX)

Ceny nowych słuchawek marki LAMAX w Polsce

Najtańsze słuchawki LAMAX Tones1 kosztują 159 złotych. Za model LAMAX Heroes General1 zapłacicie 269 złotych, a za LAMAX Dots3 ANC 284,90 złotych, podobnie jak za LAMAX Clips ANC. Najdroższe LAMAX High-Comfort ANC wyceniono natomiast na 449 złotych.

Wszystkie modele dostępne są już m.in. na Allegro i w oficjalnym sklepie internetowym marki LAMAX.