HONOR X50 GT oficjalnie zapowiedziany. Będzie udawał flagowca

Producenci nieustannie stosują sztuczki, które mają zmylić klientów, zarówno w negatywny, jak i pozytywny sposób. Nadchodzący smartfon HONOR X50 GT będzie wyglądał jak flagowiec, mimo że do prawdziwego flagowca czy nawet high-enda trochę mu zabraknie.

HONOR X50 GT będzie wyglądał jak flagowy smartfon

Design to bardzo ważny aspekt każdego smartfona. Nie jest już dla nas żadną niespodzianką, że producenci nierzadko trochę „oszukują” w jego przypadku, projektując swoje urządzenia tak, aby wyglądały na droższe (a przez to też lepsze) niż są w rzeczywistości. Nowy HONOR X50 GT również zaliczy się do tego grona.

Jeszcze przed premierą producent ujawnił design modelu HONOR X50 GT. Trzeba przyznać, że smartfon będzie wyglądał bardzo atrakcyjnie, jak flagowiec, a to za sprawą obustronnie zakrzywionego wyświetlacza na przodzie i ogromnej, okrągłej wyspy z aparatami na tyle. Z uwagi na przynależność do serii X nie należy się jednak spodziewać topowych parametrów.

HONOR X50 GT (źródło: HONOR)

Według przedpremierowych doniesień, specyfikacja smartfona będzie jednak bardziej wysoko- niż średniopółkowa. Na pokładzie HONORA X50 GT znajdą się bowiem m.in. procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 oraz od 12 do 16 GB RAM i od 256 GB do nawet 1 TB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Całość zasili akumulator o pojemności 5800 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 35 W.

Ponadto HONOR X50 GT zaoferuje 6,78-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2652×1200 pikseli oraz aparat główny ze 108 Mpix matrycą i przysłoną f/1.75, a także zainstalowany fabrycznie system operacyjny Android 13 z nakładką MagicOS 7.2 (MagicOS 8.0 na Androidzie 14 zostanie zaprezentowany kilka dni po premierze tego modelu).

Kiedy premiera smartfona HONOR X50 GT?

HONOR oficjalnie zapowiedział, że nowy HONOR X50 GT zadebiutuje na chińskim rynku 4 stycznia 2024 roku o godzinie 19:30 czasu lokalnego (12:30 czasu polskiego). Wspomniana, nowa nakładka MagicOS 8.0 zostanie natomiast zaprezentowana w trakcie dwudniowego wydarzenia, które potrwa od 10 do 11 stycznia 2024 roku. W jego trakcie zobaczymy również flagowce z rodziny Magic 6.