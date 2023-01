realme Buds T100 to słuchawki na każdą kieszeń

Było ostatnio o słuchawkach dla naprawdę wymagających (i bogatych), to teraz czas na coś skromniejszego. realme Buds T100 nie dość, że zawierają wszystko, czego potrzeba bezprzewodowym słuchawkom w 2023 roku, to nie musicie dla nich dodatkowo rozbijać skarbonki.

realme Buds T100 – gdy liczy się cena

Za jakość dźwięku w nowych bezprzewodowych słuchawkach chińskiego producenta odpowiada 10-milimetrowy dynamiczny przetwornik oraz pokryte tytanem membrany wykonane z połączenia PEEK oraz TPU. Producent gwarantuje, że ta kombinacja oferuje zarówno solidne niskie tony, jak i czyste granie w średnim i wysokim zakresie. Obsługa odbywa się za pomocą panelu dotykowego, a cały zestaw jest wodoodporny na poziomie IPX5.

Źródło: realme

Technologicznie dwa najważniejsze kryteria zostały spełnione przez bohaterów tekstu. Pierwszym jest oczywiście aktywna redukcja szumów. Dzięki niej nie będzie doskwierał Wam zewnętrzny hałas podczas słuchania muzyki czy prowadzenia rozmów. Drugi to łączność w standardzie Bluetooth 5.3. Zastosowanie najnowszej iteracji tej technologii gwarantuje stabilność połączenia i niski pobór energii. Przekłada się to na nawet 6 godzin nieprzerwanej pracy słuchawek, a etui ładujące poratuje Was dodatkowymi 26 godzinami. W ostateczności wystarczy 10 minut ładowania, aby zestaw podziałał jeszcze 120 minut dłużej.

Lekkie i wygodne

Buds T100 charakteryzuje również ergonomiczny kształt oraz niska masa słuchawek (4 g). Te dwie cechy sprawią, że wielogodzinne sesje nie powinny zbytnio wymęczyć Waszych uszu. Aby jeszcze łatwiej było Wam dopasować zestaw do swoich potrzeb, producent oferuje dwa dodatkowe rozmiary wkładek dousznych. Ponadto, jeżeli posiadacie już smartfon tej samej marki z pewnością docenicie możliwość skorzystania z aplikacji realme Link, za pomocą której odblokujecie przydatne funkcje (equalizer, podejrzenie stanu baterii itp.) w swoich „pchełkach”.

Źródło: realme

Słuchawki dostępne są w czterech wariantach kolorystycznych – czarnym, białym, czerwonym oraz niebieskim. Na obecną chwilę ich sprzedaż oferuje operator sieci Play w cenie 169 złotych. W połowie stycznia Buds T100 trafią do oferty T-Mobile. Prawdopodobnie będą się cieszyć w naszym kraju większą popularnością niż produkty wyceniane na ponad 3,5 tys. złotych.