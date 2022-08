Budżetowy Samsung z modemem 5G dostępny w Polsce

Coraz więcej producentów wyposaża swoje smartfony w modem obsługujący sieć 5G. Dotyczy to nie tylko flagowców. Często ten moduł pojawia się również w budżetowych propozycjach – tak jest też w przypadku firmy Samsung. Najnowszy, przystępny cenowo model Galaxy A13 5G jest już dostępny w Polsce.

Reklama

Budżetowy smartfon z 5G – warto?

Galaxy A13 5G to ulepszona wersja dobrze znanego na naszym rynku Galaxy A13. To jeden z najtańszych smartfonów z modemem 5G od tego producenta. Jego specyfikacja nie jest złożona z topowych podzespołów, jednak nie odstaje on pod jej względem od innych smartfonów z tej samej półki.

(źródło: strona producenta)

Urządzenie jest wyposażone w dość spory, bo 6,5-calowy wyświetlacz z rozdzielczością HD+. Dodatkowo ekran oferuje adaptacyjne odświeżanie obrazu z częstotliwością 90 Hz. Jeśli chodzi o konfigurację aparatów, to ten model nie ma się czego powstydzić. Aparat główny ma w tym smartfonie 50 Mpix. Ponadto dysponuje jeszcze dwoma 2 Mpix obiektywami – jeden służy do zdjęć makro, a drugi do pomiaru głębi ostrości.

Motorem napędowym smartfona jest procesor MediaTek Dimensity 700, wspierany przez 4 GB RAM. Na dane użytkowników producent przeznaczył 64 GB pamięci wbudowanej. Dzięki kartom microSD można ją jednak swobodnie rozszerzyć, nawet o 1 TB.

Galaxy A13 5G (źródło: strona producenta)

W tym smartfonie na uwagę zasługuje modem 5G oraz akumulator, który oferuje pojemność 5000 mAh. Według zapewnień producenta, ma on pozwolić na nawet dwa dni pracy na urządzeniu. Galaxy A13 5G jest wyposażony także w złącze USB typu C oraz wspiera ładowanie przewodowe o mocy 15 W.

Smartfon został wyposażony również w Wi-Fi, Bluetooth 5.0 i moduł NFC, który pozwoli na dokonywanie płatności zbliżeniowych za pomocą tego urządzenia.

Samsung Galaxy A13 5G – dostępność i cena

Najtańszy smartfon południowokoreańskiego producenta, obsługujący 5G jest już dostępny w Polsce. Jeśli szukacie właśnie takiego modelu, to znajdziecie go w ofercie sieci Play oraz na oficjalnej stronie internetowej producenta. W obu miejscach dostępne są dwie wersje kolorystyczne: czarna i biała. Urządzenie sprzedawane jest za 1099 złotych. Trzeba przyznać, że to dobra oferta, adekwatna do oferowanych przez smartfon podzespołów.

Niedługo w naszym kraju może pojawić się również Galaxy A23 5G – drugi z tanich smartfonów południowokoreańskiego producenta, obsługujący sieć 5G. Według doniesień jego cena w Europie ma wynosić 300 euro (równowartość ~1425 złotych).