Play z nową promocją. Nawet 6 rat gratis za smartfony

Play przygotował nową promocję, które pozwala otrzymać w prezencie nawet 6 rat gratis. Specjalną ofertą objęte są smartfony Samsunga i Motoroli.

Nawet 6 rat za smartfony gratis w Play

Trzeba przyznać, że fioletowy operator rozpieszcza ostatnio swoich klientów. Mogą oni skorzystać chociażby z promocji zapewniającej 100 GB internetu. Firma nie zapomina jednak o osobach, które dopiero planują dołączyć do grona klientów.

Play poinformował o uruchomieniu noworocznej oferty dla klientów, którzy zdecydują się przenieść numer. W jej ramach mogą oni otrzymać nawet 6 rat gratis na wybrane smartfony Samsunga i Motoroli.

Jak możemy przeczytać we wpisie na oficjalnym blogu, od 5 stycznia wszystkie osoby przenoszące swój numer do Play do ofert abonamentowych M, L lub Homebox mogą skorzystać z opisywanej promocji. Ponadto do czasu faktycznego przeniesienia numeru można otrzymać abonament przez 6 miesięcy za 0 złotych.

Wśród smartfonów, które zostały objęte specjalną ofertą mamy: Samsunga Galaxy Z Flip 4 5G, Galaxy A53 5G czy Galaxy A23 5G, a także Motorolę edge 30 neo 5G, edge 30 fusion 5G i moto g42. Należy dodać, że do wyboru jest także kilkadziesiąt innych modeli tych producentów.

Warto jeszcze wspomnieć, że 6 rat gratis dotyczy oferty L lub Homebox. Natomiast jeśli zdecydujemy się na ofertę abonamentową M, to otrzymamy 3 raty gratis.

Dodatkowe gigabajty internetu do wykorzystania

Jak podkreśla Play, na najnowszą promocję można zdecydować się nawet na pół roku przed końcem umowy u obecnego operatora. Wówczas – jak już wcześniej wspomniałem – do momentu faktycznego przeniesienia numeru abonament za usługi będzie wynosił 0 złotych.

W ramach przedstawionej oferty klienci otrzymują jeszcze dwa razy więcej gigabajtów internetu do wykorzystania. Dla poszczególnych abonamentów paczki wyglądają więc następująco:

M – 120 GB zamiast 60 GB,

L – 240 GB zamiast 120 GB,

Homebox – 300 GB zamiast 150 GB.

Dodatkowo fioletowy operator rozkłada opłatę za smartfona na wygodne raty 0%. Ich spłata następuje razem z opłatami za usługi telekomunikacyjne na jednej fakturze, którą można łatwo i bezpiecznie opłacić na przykład z poziomu aplikacji Play24.