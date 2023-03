Niewiarygodne: klasyczne telefony wracają do łask… wśród młodzieży

W dzisiejszych czasach, kiedy większość ludzi ma w kieszeniach smartfony, powrót klasycznych telefonów może wydawać się niemożliwy. Okazuje się jednak, że sprzedaż takich konstrukcji zaczyna znowu rosnąć. Wzrost popularności zawdzięczają one pokoleniu Z. Co stoi za tym zjawiskiem i jakie są przyczyny tego nieoczekiwanego powrotu do przeszłości?

W tym kraju klasyczne telefony zyskują na popularności

Ubiegły rok zdecydowanie nie należał do najlepszych dla producentów smartfonów. Według IDC, w 2022 roku dostarczono na rynek 1,2055 mld smartfonów, a to aż o 11,3% mniej niż w 2021 roku. Chociaż nie oznacza to dokładnie takiego samego spadku ich sprzedaży, to jednak te dwa fakty są ze sobą ściśle powiązane. Ten rok również nie zapowiada się najlepiej. Chociaż jeszcze na początku roku analitycy rynku spodziewali się jego przebudzenia, to szybko zmienili zdanie. Teraz zamiast spodziewanego 2,8% wzrostu dostaw bardziej realny jest scenariusz 1,1% spadku względem 2022 roku.

Choć klasyczne telefony od wielu lat są w niszy na rynku urządzeń mobilnych i do liczb osiąganych przez smartfony naprawdę im daleko, to wydaje się, że właśnie coś drgnęło. Firmy takie jak HMD Global, czyli producent telefonów Nokia, nadal sprzedają miliony urządzeń mobilnych podobnych do tych z początku XXI wieku. Do tej pory około 80% z nich trafiało na Bliski Wschód, do Afryki i Indii. Amerykańskie media donoszą jednak o trendzie, który może nieco zmienić te proporcje sprzedaży. Klasyczne telefony wracają do łask w USA wśród pokolenia Z, czyli osób urodzonych po 1995 roku.

Skąd taka zmiana?

Oczywiście nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, ale Jose Briones, moderator kanału w serwisie Reddit, poświęconego klasycznym telefonom, stwierdził, że jego zdaniem dzieje się tak, ponieważ – jak zaobserwował: „niektóre osoby z generacji Z są już zmęczone ekranami”. Twierdzi on także, że może mieć to związek z ogólnym trendem pogorszenia się stanu zdrowia psychicznego wśród młodych osób: „Nie wiedzą, co dzieje się z ich zdrowiem psychicznym i próbują dokonać cięć/ograniczeń”.

W 2022 roku sprzedaż klasycznych telefonów, produkowanych przez HDM Global, wzrosła o dziesiątki tysięcy sztuk. W USA pojawia się coraz więcej influencerów, którzy w swoich social mediach promują korzystanie z klasycznych konstrukcji rodem z lat 2000. To niecodzienny i bardzo ciekawy trend, który może nieco zmienić podejście do urządzeń mobilnych, zwłaszcza dlatego, że jego inicjatorem są młodzi ludzie.

Nokia 150 2020 (źródło: Nokia)

Już niejednokrotnie trend, który rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych, rozlał się na cały świat. Nie wiadomo, jak będzie w tym przypadku, ale to warty odnotowania fakt i z pewnością będziemy obserwować, jak rozwija się ta niespodziewana sytuacja.