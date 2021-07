Właściciel sieci Play chce przejąć UPC Polska!

Wygląda na to, że przejęcie sieci Play to dopiero początek ekspansji Grupy iliad na polskim rynku. Francuzi mają chrapkę również na UPC Polska. Złożyli już stosowną ofertę, ale do sfinalizowania transakcji jeszcze długa droga.

W ostatnim czasie sporo dzieje się na polskim rynku usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych. Lada chwila minie rok od przejęcia Virgin Mobile przez Play, który należy teraz do francuskiej Grupy iliad. Ponadto aktualnie Grupa Polsat Plus (wcześniej Grupa Polsat) jest w trakcie znaczącego odświeżania swojego portfolio – w niedalekiej przyszłości zmienią się logotypy marek Plus i Polsat, a Cyfrowy Polsat, Cyfrowy Polsat GO i Ipla zostaną zastąpione przez Polsat Box, Polsat Box GO i Polsat GO.

Grupa iliad chce przejąć UPC Polska

Teraz okazuje się, że to niekoniecznie koniec zmian na polskim rynku usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych, ponieważ Grupa iliad, która od kilku miesięcy jest właścicielem sieci Play, ogłosiła, że jest zainteresowana przejęciem UPC Polska.

Francuzi poinformowali, że złożyli Liberty Global wstępną ofertę nabycia 100% kapitału zakładowego UPC Polska. Do finalizacji transakcji wciąż jednak długa droga, ponieważ rozmowy są obecnie w toku i nie ma gwarancji, że zakończą się pomyślnie dla Grupy iliad – ale jeżeli tak, to najbardziej będzie nas interesować, czy dojdzie do fuzji obu marek, ponieważ ich oferta jest pod wieloma względami podobna.

Jak podano w oficjalnym komunikacie, przejęcie UPC Polska pozwoli Grupie iliad w jeszcze większym stopniu realizować „ambicję ogólnopolskiego operatora oferującego usługi konwergentne”. Co ciekawe, Liberty Global ujawniło, że Francuzi zaoferowali 7,3 mld złotych za 100% kapitału zakładowego.

Wyniki finansowe Play za drugi kwartał 2021 roku

Przy okazji poinformowano również o rezultatach sieci Play w drugim kwartale 2021 roku. Operator w ciągu trzech miesięcy zwiększył bazę klientów mobilnych o 145000 i łącznie o 200000 klientów konwergentnych. Ponadto może pochwalić się też bardzo dobrymi wynikami finansowymi, ponieważ odnotował wzrost przychodów z usług mobilnych o 8%.