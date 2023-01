Wykop.pl w całkowicie nowej odsłonie. Zobacz, co się zmieniło

Wykop.pl to jeden z najpopularniejszych serwisów w Polsce z bardzo długą tradycją, bo sięgającą aż 2005 roku. Na „18-tkę” platforma zrobiła sobie i swoim użytkownikom prezent w postaci nowego layoutu i interfejsu.

Nowy Wykop.pl na miarę 2023 roku

Na poświęconej wszystkim nowościom i zmianom stronie możemy przeczytać, że Wykop został w całości przepisany na nowoczesną aplikację, która nie korzysta nawet z jednej linijki kodu poprzedniego serwisu. Można powiedzieć: nowy rok, nowy ja, aczkolwiek to coś znacznie większego – to całkowicie nowy rozdział w 18-letniej historii serwisu (aczkolwiek formalnie 18-tkę będzie obchodził dopiero w grudniu).

Dzięki temu udało się poprawić wydajność serwisu, a przynajmniej w teorii, bowiem w praktyce – jak zauważyłem nie tylko ja – działa on ociężale, powoli i niezbyt płynnie. Uznajmy to jednak za choroby wieku dziecięcego i miejmy nadzieję, że wkrótce wszystko naprawdę zacznie działać zgodnie z założeniami włodarzy serwisu i oczekiwaniami jego użytkowników. Szczególnie że zapowiedziano, iż to dopiero początek zmian i w drodze są kolejne nowości.

Jednym z najważniejszych aspektów podczas opracowywania nowej wersji Wykopu było jak najlepsze dostosowanie go do urządzeń mobilnych, ponieważ dziś są one najpopularniejszymi narzędziami do korzystania z zasobów sieci. Zdecydowano się na PWA (Progressive Web App), dzięki czemu platforma automatycznie i poprawnie dopasuje się do każdego urządzenia, na którym zostanie uruchomiona. Ze sklepu Google Play pobierzecie już przebudowaną aplikację, a wkrótce będzie ona dostępna też w App Store.

Co nowego w nowym Wykopie?

Przede wszystkim zdecydowano się na wprowadzenie kategorii, opartych na najbardziej popularnych tematach i tagach, aby użytkownicy mogli łatwiej dotrzeć do interesujących ich treści – są one dostępne w rozwijanym menu w lewym górnym rogu. Jeśli jednak żadna nie odpowiada preferencjom wykopowicza, może stworzyć swoją własną i określić tagi, użytkowników lub frazy, które chce śledzić.

W najnowszej odsłonie serwisu wdrożono również nową wyszukiwarkę – pozwala ona na wyszukiwanie poprzez frazy, tagi (wystarczy dodać „#” podczas pisania) oraz osoby (nick należy poprzedzić „@”), a także oferuje możliwość zawężenia sposobu szukania treści poprzez filtry dzięki opcji „Wyszukiwanie zaawansowane” – w ten sposób można wyszukać na przykład tylko znaleziska czy komentarze.

Kolejną nowością na Wykopie jest możliwość dodawania znaleziska z każdego poziomu serwisu – wystarczy kliknąć „+”, który jest zawsze widoczny w prawym dolnym rogu. Rozbudowano również dodawanie artykułów – stworzono całkowicie nowy, blokowy edytor treści. Tak samo ulepszono dodawanie wpisów i komentarzy (na przykład nowy Wykop pozwala na osadzanie treści z YouTube, Streamable, Instagrama, Twittera oraz Gfycat).

Ponadto w najnowszej odsłonie serwisu jego włodarze oddają użytkownikom do dyspozycji komunikator, który pozwala na łatwiejszą i intuicyjną komunikację, a także nowe, poprawione powiadomienia i nowy sposób prezentacji profilu oraz ustawień. Wiele osób z pewnością ucieszy też, że możliwość przełączania między trybem dziennym i nocnym jest od teraz dostępna dla wszystkich, również niezalogowanych.