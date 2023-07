Premium Mobile zwiększa rabaty na abonamenty

Nic nie działa na wyobraźnię klientów tak jak rabat. Sieć Premium Mobile postanowiła to wykorzystać. Operator ogłosił dziś, że użytkownicy jego usług mogą zaoszczędzić jeszcze więcej. Jak dużo? Nawet 240 złotych rocznie. Co jednak trzeba zrobić, żeby skorzystać z tej promocji?

Premium Mobile zmienia zasady programu rabatowego na bardziej korzystne dla klientów

Zasady niniejszej promocji operatora są bardzo proste – im więcej będziecie mu płacić, tym więcej zaoszczędzicie. Co to oznacza w praktyce? Mianowicie to, że jeśli na Waszym koncie znajdą się dwa numery w Premium Mobile, otrzymacie 5 złotych rabatu co miesiąc, czyli rocznie 60 złotych. Mało? Oszczędność może wynosić też 120 złotych w skali roku (zniżka 10 złotych co miesiąc), pod warunkiem, że będziecie mieli trzy numery w tej sieci. To jednak wciąż nie koniec.

Premium Mobile obniży Wasze rachunki za abonament o 15 złotych miesięcznie, czyli 180 złotych w ciągu całego roku, jeśli na Waszym koncie znają się cztery numery. A jeżeli będzie na nim w sumie pięć, to roczna oszczędność sięgnie aż 240 złotych, tj. co miesiąc operator przyzna Wam rabat w wysokości 20 złotych. To maksymalna zniżka, jaką można otrzymać.

Oznacza to, że nawet gdy będziecie mieli sześć, siedem czy nawet sto numerów w Premium Mobile, to rabat nie urośnie proporcjonalnie – zatrzyma się na 20 złotych miesięcznie (240 złotych rocznie). Mimo wszystko zdecydowanie jest to atrakcyjna propozycja dla osób, które lubią mieć wszystko na jednym rachunku, a przy okazji dzięki temu coś zaoszczędzić.

Warto tutaj wspomnieć, że promocja sama w sobie nie jest nowa, ponieważ Premium Mobile już wcześniej przyznawało rabat klientom, posiadającym więcej niż jeden numer w tej sieci, ale teraz zwiększono liczbę numerów i tym samym maksymalną wysokość rabatu do 240 złotych w skali roku.

Osoby, które chcą skorzystać z tej promocji, muszą pamiętać o jednej rzeczy

Każda promocja ma swoje ograniczenia i nie inaczej jest w tym przypadku. Premium Mobile zastrzega bowiem, że nie bierze w niej udziału abonament z ofertą FreedomPL za 16,70 złotych miesięcznie, tj. nie zostanie on uwzględniony przy obliczaniu wysokości rabatu – a ten naliczy się automatycznie, gdy tylko klient spełni warunki tej promocji.

Warto również wiedzieć, że pod uwagę nie są brane jedynie abonamenty głosowe, ale też abonamenty na internet mobilny – wolno je dowolnie łączyć, wyjątkiem jest tylko wspomniana już wcześniej taryfa FreedomPL. Przykładowo można zatem mieć na koncie dwa abonamenty głosowe lub abonament głosowy i na internet mobilny – w obu przypadkach operator naliczy rabat w wysokości 5 złotych miesięcznie.