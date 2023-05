Koniec zrzutek na Netflix. Udostępnianie kont w Polsce przestaje się kalkulować

Wiedzieliśmy od tym od dawna – Netflix nigdy nie krył się z tym, że chce rozprawić się z użytkownikami dzielącymi się kontem w serwisie z osobami, które nie przebywają pod tym samym adresem. Teraz do polskich użytkowników trafiają specjalne e-maile.

Netflix przypomina o nowych zasadach

Dokładniej rzecz ujmując, Netflix przypomina o starych zasadach. Tych, które określały, komu można udostępnić dane logowania do serwisu, a komu nie. W skrócie: w regulaminie usługi od zawsze były zapisy dotyczące tego, że z jednego konta mogą korzystać tylko ci, którzy mieszkają wspólnie w jednym gospodarstwie domowym.

Oznacza to, że nawet rodzina nie spełnia tego warunku, jeśli mieszka w innym miejscu niż my. Dla osób chcących pozostać fair względem regulaminu, sprawa była więc jasna. Wielu użytkowników nie widziało jednak problemu w tym, żeby udostępniać konto większemu gronu znajomych.

Netflix postanowił przypomnieć o tym, jak to wszystko powinno działać, a także o narzędziach, które powstały z myślą o osobach szczodrze dzielących się z innymi danymi dostępu do serwisu. W tym momencie polscy użytkownicy otrzymują na swoje skrzynki mailowe takie wiadomości:

Treść komunikatu nie jest dla nas większym zaskoczeniem. Już w styczniu dowiedzieliśmy się, jak Netflix będzie weryfikował, czy urządzenia połączone z serwisem za pomocą jednego konta znajdują się pod tym samym adresem.

Dla osób, które do tej pory korzystały z czyjegoś konta, powstała nawet funkcja przeniesienia profilu. W ten sposób, migrując na opłacany przez siebie abonament, nie utracimy zgromadzonych do tej pory informacji o obejrzanych przez nas produkcjach, a algorytmy będą mogły nam polecać nowe materiały z większą dokładnością.

Opłata za dodatkowego użytkownika

Jeśli nadal będziemy chcieli współdzielić konto Netflix z osobami, które nie należą do tego samego gospodarstwa domowego, to mamy taką możliwość. Serwis nałoży jednak na nas dodatkową opłatę miesięczną, w wysokości 9,99 złotych za każdego bonusowego użytkownika spoza domu – ale tylko za takiego, którego samodzielnie dodamy. Opłata nie obciąży nas więc automatycznie. Jednak nie znaczy to, że Netflix będzie udawał, że nie „widzi” użytkownika z drugiego końca Polski:

Jeśli nastąpi logowanie na konto z urządzenia spoza Twojego gospodarstwa domowego lub takie urządzenie będzie używane w sposób ciągły, możemy poprosić Cię o zweryfikowanie tego urządzenia, zanim będzie można na nim korzystać z serwisu Netflix, lub o zmianę gospodarstwa domowego Netflix.

Weryfikacja będzie więc na tyle uciążliwa, że w końcu będziemy musieli określić, które z urządzeń znajdują się w obrębie naszego gospodarstwa domowego.

Warto wiedzieć, że opcja „Dodanie dodatkowego użytkownika” jest obecnie niedostępna dla użytkowników korzystających z płatności za pośrednictwem partnera. Jeśli więc opłacamy Netfliksa – na przykład – przez naszego operatora sieci komórkowej, to dodać ludzi spoza naszego gospodarstwa domowego się nam nie uda.

W związku z powyższymi zmianami, z pewnością będziemy chcieli pozbyć się „pasożytów”, lub renegocjować warunki zrzucania się na wspólny abonament. W niektórych wypadkach możliwe, że uznamy nowe ustalenia za niezbyt korzystne i po prostu wyłączymy subskrypcję. W innych – wystarczy, że pozbędziemy się pijawek, które do tej pory i tak nie partycypowały w kosztach Netfliksa.

Tak czy siak – wygląda na to, że proste udostępnianie serwisu znajomym właśnie się skończyło. Ciekawe, czy inne usługi VOD pójdą w ślad za Netfliksem. Pożyjemy, obejrzymy.