Samsung przyznał, że nie jest dobrze. Ale nie powiedział, jak źle naprawdę jest

Doprawdy wielokrotnie jestem pod wrażeniem tego, jak firmy tworzą oficjalne komunikaty, bo często muszą naprawdę się „nagimnastykować”, aby brzmiały one jak najlepiej, nawet jeśli akurat najlepiej nie jest. Samsung w tym przypadku również stara się, żeby jego wiadomość wyglądała jak najmniej źle, choć prawda jest taka, że jego sytuacja nie prezentuje się tak dobrze, jak może się wydawać.

Samsung przyznał, że nie jest najlepiej, ale nie powiedział wszystkiego

Dziś Samsung opublikował swoje wyniki finansowe za drugi kwartał 2023 roku, w których podał, że jego skumulowany przychód za ten okres wyniósł 60,01 bln południowokoreańskich wonów (~47,21 mld dolarów amerykańskich) i był niższy o 6% niż przychód za pierwszy kwartał 2023 roku. Firma zaraportowała też zysk operacyjny w kwocie 0,67 bln KRW (~524 mln USD) i w jego przypadku nie odnosi się już do historycznych danych.

Firma podała jedynie, że „wzrósł on sekwencyjnie” (bo w pierwszym kwartale 2023 roku zysk operacyjny wyniósł 0,64 bln KRW) dzięki temu, że dywizja DS odnotowała mniejszą stratę, podczas gdy Samsung Display Corporation (SDC) i Digital Appliances Business zaraportowały poprawę rentowności. Trzeba tu jednak odnotować, że w analogicznym okresie rok wcześniej, czyli w drugim kwartale 2022 roku, zysk operacyjny Samsunga wyniósł 14,1 bln KRW, co oznacza spadek aż o 95% rok do roku! Przychody rok temu również były wyższe – zamknęły się w kwocie 77,2 bln KRW, zatem mamy tu do czynienia ze spadkiem przekraczającym 20% rok do roku.

Gwoli ścisłości trzeba zauważyć, że przy okazji ogłoszenia prognozy wysokości przychodów i zysku operacyjnego za drugi kwartał 2023 roku (7 lipca) Samsung podał, ile wyniosły one w drugim kwartale 2022 roku, lecz w opublikowanym dziś raporcie finansowym nie podał, o ile rok do roku zmniejszyły się jego przychody i zysk operacyjny. Trudno się temu jednak dziwić, gdy w drugim przypadku spadek wynosi blisko 100%…

Jak poradził sobie dział mobilny Samsunga w drugim kwartale 2023 roku?

Południowokoreański czebol ma wiele różnych dywizji, ale naturalnie najbardziej interesują nas wyniki Device eXperience (DX). Za drugi kwartał 2023 roku biznes ten zaraportował 25,55 bln KRW przychodów i 3,04 bln zysku operacyjnego, podczas gdy za Q2 2022 odpowiednio 29,34 bln KRW i 2,62 bln KRW. Jak widać, choć w pierwszym przypadku mamy do czynienia ze znaczącym spadkiem, to jednocześnie w drugim z zauważalnym wzrostem.

Samsung informuje, że sprzedaż w segmencie MX sukcesywnie spadała w miarę wygasania efektu premiery Galaxy S23 z pierwszego kwartału, a do tego o niższe przychody „obwinia” sytuację makroekonomiczną na świecie i inflację. Mimo wszystko Koreańczycy podkreślają, że seria Galaxy S23 była w stanie osiągnąć lepsze wyniki niż jej poprzednik w pierwszej połowie, zarówno pod względem wolumenu, jak i wartości, a do tego chwalą się, że dzięki optymalizacji wydajności operacyjnej udało się utrzymać dwucyfrową marżę.

W najbliższym czasie Samsung zamierza skupić się na nowo zaprezentowanych Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5 oraz poprawić sprzedaż smartfonów z serii Galaxy S23 i Galaxy A poprzez ścisłą współpracę z partnerami i programy sprzedaży dostosowane do regionu. Przekładając to z korpomowy na „nasze” – należy spodziewać się różnych promocji, także na tablety i wearables, bo ich sprzedaż firma też chce poprawić.