Nowa oferta Play to świetny wybór dla współczesnego miłośnika seriali i filmów. Poznajcie Telewizję Nowej Generacji

Czym jest Telewizja Nowej Generacji? Według Play to m.in. możliwość łatwego przełączania się pomiędzy ofertami serwisów VOD, a także wygodny dostęp do popularnych kanałów. Taki pomysł zdecydowanie ma spore szanse na zdobycie współczesnego widza seriali, filmów i innych treści. Ponadto operator przygotował jeszcze inne, atrakcyjne oferty – superszybki światłowód oraz dwa abonamenty 5G w cenie jednego.

Superszybki światłowód dla naprawdę wymagających

Zanim przejdziemy do Telewizji Nowej Generacji, przyjrzymy się ofercie Play na światłowód. W dobie streamigu gier, filmów 4K, a także innych treści, które potrzebują dużej przepustowości łącza, szybki internet staje się niemal niezbędny. Szczególnie, gdy będzie z niego korzystać więcej użytkowników – np. większa rodzina.

Dla takich osób, a także wszystkich użytkowników internetu, którzy z różnych względów potrzebują bardzo szybkiego połączenia, Play przygotował superszybki światłowód aż do 5 Gb/s. Trzeba przyznać, że podana wartość z pewnością robi spore wrażenie i powinna spełnić wymagania nawet klientów stawiających wysokie wymagania.

Operator podkreśla, że osiągnięcie takich parametrów jest możliwe dzięki najnowocześniejszej sieci światłowodowej w kraju. Warto tutaj zaznaczyć, że najwyższa prędkość dostępna jest na wybranych obszarach – poza nią Play oferuje także prędkości internetu 1 Gb/s, 600 Mb/s oraz 300 Mb/s.

Na start, dzięki specjalnej promocji, każdy z wariantów, nawet ten 5 Gb/s, można mieć przez pierwsze pół roku już za 35 złotych miesięcznie. Następnie, przy umowie na 12 miesięcy, z uwzględnieniem wszystkich rabatów, cena wynosi 105 złotych miesięcznie.

Internet 5 Gb/s umożliwia m.in. szybkie pobieranie nowych, rozbudowanych gier na PC, PlayStation 5 czy nowego Xboksa, komfortowe oglądanie treści 4K na wielu urządzeniach jednocześnie, a nawet granie w chmurze na kilku sprzętach w wysokiej rozdzielczości w tym samym czasie, a to wszystko bez jakichkolwiek problemów z przepustowością łącza.

Owszem, 105 złotych miesięcznie to nie jest mała kwota, ale należy mieć na uwadze, że mówimy o ofercie skierowanej do najbardziej wymagających klientów. Pozostali mogą zdecydować się na wolniejszy internet. Chociaż określenie „wolniejszy internet” niekoniecznie jest trafne, bo trudno powiedzieć to o ofercie na 600 Mb/s czy 1 Gb/s.

Tutaj również klienci otrzymują cenę 35 złotych na start przez pierwszych 6 miesięcy. Później cena z uwzględnieniem rabatów to: 45 złotych za 600 Mb/s i 65 złotych za 1 Gb/s. Dla najmniej wymagających osób przygotowana jest oferta na internet 300 Mb/s w cenie 35 złotych miesięcznie przez cały okres trwania umowy.

Dwa abonamenty 5G w cenie jednego z dużymi paczkami danych

Obecnie szybki czy nawet superszybki światłowód w domu nie wystarczy, aby pozostać w kontakcie ze światem. Potrzebna jest również oferta dostępu do internetu w smartfonie, najlepiej takiego w sieci 5G, który pozwoli na przykładowo obejrzenie ulubionego serialu, gdy jesteśmy poza domem.

Tutaj Play zapewnia atrakcyjną ofertę dla dwóch osób – dwa abonamenty 5G z dużymi paczkami danych w cenie jednego. Otóż każdy, kto posiada wybrane usługi dla domu w Play, może przenieść swoje numery do Play – już od 65 złotych miesięcznie po rabatach.

Zależnie od wybranego abonamentu, klienci otrzymają następujące paczki internetu do wykorzystania: 120 GB – abonament M, 240 GB – abonament L lub najwyższy abonament HOMEBOX z aż 300 GB. Do tego dochodzą nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a także smartfony Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G oraz Samsung Galaxy A34 5G, które można dokupić w ratach 0%.

Oferta pozwala zaoszczędzić, łącząc dwa abonamenty w cenę jednego, co jest świetnym wyborem chociażby dla par. To wszystko z dużymi paczkami internetu, które można wykorzystać do przeglądania internetu, słuchania muzyki czy oglądania seriali. Co więcej, spore paczki powinny w zupełności wystarczyć, gdy w wybranych sytuacjach potrzebujemy internetu w laptopie – można go bez obaw udostępnić z poziomu smartfona z ofertą Play.

Telewizja Nowej Generacji, czyli zmieniaj serwisy VOD i pakiety jak rękawiczki

Nowa oferta telewizji, przygotowana przez Play, zdaje się idealnie trafiać do współczesnego konsumenta seriali i filmów. Warto zauważyć, że obecnie, aby obejrzeć wszystkie interesujące produkcje, potrzebujemy opłacać kilka różnych serwisów VOD. Płacenie za każdy serwis miesięcznie, gdy często jeden z nich nie jest używany, niekoniecznie jest rozsądne. Lepszym rozwiązaniem jest naprzemienne korzystanie z różnych serwisów i przykładowo opłacanie jednego tylko przez miesiąc lub dwa, aby w tym czasie nadrobić zaległości.

Telewizja Nowej Generacji pozwala w prosty i intuicyjny sposób korzystać z opisanego przed chwilą sposobu, co oczywiście umożliwia zaoszczędzenie pieniędzy z opłacanych abonamentów. W ramach usługi klienci otrzymują 75 popularnych kanałów, dostęp do Viaplay w cenie abonamentu oraz pulę punktów, które mogą dowolnie wymieniać na serwisy streamingowe, pakiety premium oraz pakiety dodatkowych kanałów.

W każdym miesiącu otrzymujemy 25 punktów w cenie 45 złotych lub 40 punktów w abonamencie za 65 złotych miesięcznie, a także przez pierwsze pół roku bonusowe 100 punktów co miesiąc. Oczywiście punkty, gdy zajdzie taka konieczność, można dokupić. Za 10 punktów opłaca cykliczna to 20 złotych, za 20 punktów trzeba zapłacić 25 złotych, a za 40 punktów – 40 złotych.

Telewizję Nowej Generacji można nazwać innowacyjną ofertą, bowiem to klient decyduje, jakie dokładnie pakiety chce mieć aktualnie dostępne. Można łatwo dodawać nowe pakiety, a także rezygnować z tych już wykupionych, a wszystko to w formie wygodnych i intuicyjnych punktów. Przykładowo za 25 punktów możemy zyskać dostęp do Netflixa lub HBO Max, za 35 punktów do Canal+ Online, a za 10 punktów wykupimy pakiet sportowy (m.in. Polsat Sport czy Motowizja HD) lub Pakiet Dokumenty za 5 punktów.

Jeśli więc nie chcesz przywiązywać się do jednej oferty, w ramach której dostaniesz przykładowo Netflixa na cały rok lub dwa lata, a po obejrzeniu kilku seriali nie będziesz już korzystać, to Telewizja Nowej Generacji jest dla Ciebie. Netflixa, wydając punkty, możesz mieć przez miesiąc lub kilka miesięcy, aby następnie wygodnie i szybko zrezygnować oraz wykupić HBO Max. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby jednocześnie mieć dostęp zarówno do Netflixa, HBO Max i innych dostępnych pakietów.

Dekoder PLAY BOX TV i router PLAY BOX NET

Play, wraz z nowymi ofertami, zapewnia urządzenia, które pozwolą wykorzystać możliwości tych usług, a w przypadku dekodera również otrzymujemy Android TV, czyli system operacyjny zapewniający dostęp do dużej biblioteki aplikacji. Dodatkowo dekoder PLAY BOX TV wspiera 4K oraz technologie HDR i Dolby Vision, aby zapewnić najwyższą jakość obrazu.

Natomiast router PLAY BOX NET obsługuje nowoczesny standard sieci Wi-Fi 6, dzięki czemu zapewnia szybki i płynny internet na wielu urządzeniach jednocześnie. Pozwoli on na komfortowe korzystanie z nowych ofert, w tym najwyższych opcji prędkości światłowodu – aż do 5 Gb/s.

PLAY BOX TV PLAY BOX NET (źródło: Play)

Podsumowanie nowości przygotowanych przez Play

Oferta Play zdecydowanie trafia w oczekiwania współczesnego klienta, który potrzebuje szybkiego światłowodu (Superszybki światłowód – aż do 5 Gb/s), dużej paczki mobilnego internetu w smartfonie (2 abonamenty 5G w cenie 1), a także często zmienia serwisy VOD i pakiety telewizyjne (Telewizja Nowej Generacji).

Pełne szczegóły wszystkich ofert dostępne są na stronie Play – Superszybki światłowód – aż do 5 Gb/s, 2 abonamenty 5G w cenie 1 oraz Telewizja Nowej Generacji.

Materiał powstał na zlecenie Play Polska