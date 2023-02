Kup słuchawki Xiaomi na Walentynki, a drugie dostaniesz gratis

Jeżeli szukacie właśnie upominku dla drugiej połówki lub chcecie zwyczajnie obdarować kogoś bliskiego, przy okazji samemu sprawiając sobie prezent, warto odwiedzić wybrane sklepy Xiaomi – czeka tam na Was kilka walentynkowych promocji.

Posłuchajmy tego razem

Najciekawszą propozycją Xiaomi na święto zakochanych są słuchawki Buds 3. Zgodne z najnowszymi standardami dźwięku wysokiej jakości oferują aktywną redukcję szumów do 40 dB, tryb podwójnej przezroczystości oraz odporność na wodę i pył potwierdzoną certyfikatem IP55. Akumulator wystarcza im na 7 godzin pracy, a etui ładujące rozszerza czas pracy do 32 godzin z aktywnym ANC. Kupując jedną parę słuchawek w ramach promocji, wydacie na nie 499 złotych, a drugi zestaw powędruje do Was w gratisie.

Innym muzycznym prezentem może być natomiast kompaktowy głośnik Xiaomi Mi Compact Bluetooth Speaker – to lekka, bo ważąca zaledwie 52 gramy konstrukcja z wbudowanym mikrofonem do rozmów, odpornością na zachlapania i możliwością podpięcia urządzenia do plecaka. Jeżeli lubicie pikniki i spacery przy ulubionej muzyce, to nie powinniście być zawiedzeni. Regularna cena urządzenia wynosi 69 złotych, tymczasem w ramach promocji otrzymacie dwa egzemplarze za niewiele więcej, bo 80 złotych.

Gotowanie i higiena z Xiaomi

Ci, którzy żyją w myśl idei „przez żołądek do serca”, mogą natomiast zainteresować się promocją na Mi Smart Air Fryer. 3,5-litrowe urządzenie bez problemu podgrzeje, upiecze, wysuszy oraz rozmrozi każde danie. Frytkownica oferuje wiele ustawień i funkcji, które pomogą Wam zdrowiej się odżywiać. W walentynkowej promocji cenę sprzętu obniżono o 70 złotych – z 449 na 379 złotych.

Po spożytym posiłku warto zadbać również o zęby. Ostatnio największą popularnością cieszą się szczoteczki soniczne. Xiaomi T700 to model wyposażony w cichy układ, który nie wibruje w dłoni, a akumulator wystarcza na 24 dni codziennego szczotkowania. Dodatkowo włosie końcówek wykonano ze specjalnych włókien Staclean DuPont, które nie podrażniają dziąseł. Sugerowana cena detaliczna tej szczoteczki wynosi 549 złotych. Tymczasem w ramach promocji za dwie sztuki Xiaomi T700 razy zapłacicie tylko 600 złotych.

Ponadto przy zakupie dowolnego smartfona możecie liczyć na 5% zniżki na dowolne urządzenie AiOT – w ofercie Xiaomi znajdziecie inteligentne TV, czajniki czy zamki do drzwi.

Promocja obowiązuje od 10 do 14 lutego 2023 roku w firmowych salonach Xiaomi Store, znajdujących się w Galerii Katowice, Westfield Arkadia, Galerii Młociny i Westfield Mokotów. W najbliższych weekend w salonach możecie liczyć również na różne atrakcje, w tym okolicznościowy makijaż, grę w rzutki oraz quizy z nagrodami. Na miejscu zrobicie sobie też pamiątkowe zdjęcie smartfonem Xiaomi, a dostępny na miejscu Mi Portable Photo Printer wydrukuje fotografię od ręki.