Sprawdź, czy twój czytnik PocketBook dostanie tę potężną aktualizację

Jeśli jesteś szczęśliwym posiadaczem czytnika PocketBook, to bardzo możliwe, że mamy dla Ciebie dobre wieści. Producent właśnie ogłosił wydanie potężnej aktualizacji, która wniesie do Twojego urządzenia mnóstwo nowych funkcji i ulepszeń. Sprawdź, co zmieni nowa wersja oprogramowania i czy twój czytnik znalazł się na liście urządzeń objętych zmianami.

Jakie nowości wprowadza aktualizacja?

Jeśli korzystasz z czytnika marki PocketBook, to na pewno z radością przyjmiesz wiadomość o aktualizacji oprogramowana swojego sprzętu do wersji 6.7. Ta aktualizacja ma zapewnić użytkownikom jeszcze lepsze doświadczenie czytania, między innymi poprzez ulepszenie brzmienia plików audio, udostępnienie nowych możliwości zarządzania notatkami, słownikiem i funkcją Text-to-Speech. Producent udostępnił pełną listę zmian, jakie przyniesie nowa wersja oprogramowania.

Po pobraniu update’u czytający z pewnością zauważą poprawę jakości dźwięku podczas słuchania audiobooków i muzyki na swoim czytniku PocketBook. Modele z obsługą dźwięku zyskają lepsze brzmienie dzięki wsparciu najnowszych kodeków (AptX, LDAC, AAC, SBC) w połączeniach Bluetooth.

W trakcie czytania, użytkownicy będą mieć dostęp do funkcji zapisywania i tłumaczenia nieznanych słów, dzięki czemu nie muszą już odrywać się od lektury. Funkcja tłumaczenia notatek umożliwia zapisywanie nie tylko samych słów, ale także ich tłumaczeń i własnych opisów kontekstu. Wszystkie zapisane notatki można łatwo zarządzać, sortować, filtrować i eksportować do osobnego pliku. Dodatkowo oprogramowanie umożliwia odsłuchanie wymowy nieznanych słów, dzięki funkcji zamiany tekstu na mowę. Jest ona dostępna zarówno w trybie słownika, jak i w aplikacji Słownik.

Aktualizacja oprogramowania czytniki PocketBook (źródło: materiały prasowe producenta)

Aby jeszcze bardziej ułatwić korzystanie z czytnika PocketBook, oprogramowanie w wersji 6.7 wprowadza nowe możliwości personalizacji gestów. Użytkownicy mogą dostosować gest stuknięcia, przeciągania i przesuwania, dostępne w sekcji „Gesty w trybie odczytu” w Ustawieniach, do swoich własnych potrzeb.

Ponadto dzięki wprowadzeniu funkcji „Ramki na Zdjęcia” jako oddzielnej pozycji na liście aplikacji, użytkownicy teraz mają więcej kontroli nad pokazem slajdów ze swoich zdjęć. Mogą stworzyć i modyfikować listy zdjęć, dostosować interwał wyświetlania, ustawić losową kolejność lub uporządkowany ciąg, a także regulować jasność i odcień oświetlenia wyłącznie dla tej aplikacji.

Opisane powyżej nowe funkcje to nie wszystko, co przygotował producent w nowej wersji oprogramowania. Zmiany będą dotyczyć również, między innymi:

możliwości wyświetlenia obramowania strony, która była wyświetlana na poprzednim ekranie,

płynniejszego przewijania dokumentów w tych formatach dla książek w formacie PDF i DJVU,

możliwości zmiany szybkości zamiany tekstu na mowę za pomocą osobnego gestu podczas czytania,

poprawy algorytmów regulacji jasności i kontrastu dla ilustracji książkowych w formacie FB2.

Jakie modele PocketBook zyskają nowe oprogramowanie?

Dla jakich urządzeń zostanie udostępnione oprogramowanie w wersji 6.7? Oto lista:

Dodatkowo producent poinformował, że pracuje nad aktualizacją również dla modeli: InkPad Lite, InkPad X, Color i Touch Lux 4.