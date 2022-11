Taki tablet za 700 złotych?! Nie do wiary, że jest tak tani!

Konkurencja na rynku tanich tabletów jest całkiem spora i producenci muszą mocno się postarać, żeby ich sprzęt zaciekawił klientów. Idealnie, gdy łączy on ze sobą dobrą specyfikację i niską cenę, a tak właśnie jest w przypadku tabletu marki TECLAST, którego właśnie można kupić w atrakcyjnej promocji. Co oferuje i za ile jest obecnie sprzedawany?

Specyfikacja jest naprawdę obiecująca

Tablet TECLAST M40 Plus, który właśnie zadebiutował na rynku, został wyposażony w 10,1-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD (1920×1200 pikseli), proporcjach 16:10 i kącie widzenia 178°. W ramce nad ekranem została umieszczona 5 Mpix kamerka do rozmów wideo i selfie. Z kolei na tylnym panelu znalazł się 8 Mpix aparat główny i lampa błyskowa LED.

Motorem napędowym tabletu jest MediaTek MT8183 – to ośmiordzeniowa jednostka wykonana w 12-nm procesie technologicznym, której 4 rdzenie rozpędzą się maksymalnie do 2,0 GHz. Za grafikę odpowiada zintegrowany układ Mali-G72. W TECLAST M40 Plus procesor jest wspierany przez 8 GB RAM LPDDR4X, a producent wyposażył urządzenie również w 128 GB wbudowanej pamięci UFS 2.1, którą można dodatkowo rozszerzyć za pomocą kart microSD.

źródło: TECLAST

Na uwagę zasługuje również akumulator o pojemności 7000 mAh, który według producenta ma pozwolić nawet na 10 godzin ciągłego oglądania wideo. W tablecie nie znajdziemy jednak modułu obsługującego sieć komórkową – z internetem połączycie się więc jedynie przez WiFi. TECLAST wyposażył jednak urządzenie w GPS.

M40 Plus działa w oparciu o czysty system Android 12 – producent podkreśla, że oferuje on m.in. rozbudowane funkcje dotyczące kontroli rodzicielskiej. Do tego w tablecie znalazło się również miejsce na 3,5 mm złącze audio.

10 Ocena

Cena jest zaskakująco niska

Trzeba przyznać, że specyfikacja tabletu jest naprawdę dobra, a do tego urządzenie ma bardzo przyjemny design – tylny panel został wykonany z materiału imitującego metal w ładnym, niebieskim kolorze. Jednak w TECLAST M40 Plus najlepsza nie jest ani specyfikacja, ani jego wygląd, tylko jego cena, która jest naprawdę zaskakująco niska.

W serwisie AliExpress promocyjna cena tabletu wynosi ~820 złotych za sam tablet z ładowarką. W zestawie z etui urządzenie kosztuje ~870 złotych, a za tablet z etui i klawiaturą bezprzewodową trzeba zapłacić ~930 złotych. Podczas zakupów można jednak skorzystać z kuponów i dzięki nim zaoszczędzić nawet ponad 90 złotych. A jeśli macie jeszcze punkty na koncie, to finalnie można obniżyć cenę do dokładnie 722,22 złotych (z VAT).

Cena tabletu po zastosowaniu wszystkich dostępnych zniżek (fot. Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

Muszę przyznać, że po przeczytaniu specyfikacji tego urządzenia spodziewałem się, że będzie ono co najmniej dwa razy droższe. To miłe zaskoczenie.