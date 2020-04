Play rozpoczyna sprzedaż internetu stacjonarnego na łączach Vectry

Współpraca Play i Vectry zacieśnia się. Już jakiś czas temu zapowiadano, że Fioletowi wprowadzą do swojej oferty internet stacjonarny i tak się stało. Opłaty będą miały sens tylko dla osób korzystających już z jakichś usług Play.

Internet od Play, po kablach Vectry

Nowa oferta Play pojawiła kilka dni temu na stronie operatora. Znajdziemy tam szczegółowe informacje na temat dostarczania internetu stacjonarnego, które będzie możliwe dzięki infrastrukturze HFC od Vectry. Play jak dotąd niespecjalnie chwalił się nową usługą, stąd dowiadujemy się o niej z pewnym opóźnieniem.

Klienci będą mogli wybrać spośród trzech opcji:

150 Mb/s za 50 zł/mies.

300 Mb/s za 60 zł/mies.

600 Mb/s za 70 zł/mies.

W każdej z nich mowa o zobowiązaniu 24-miesięcznym.

Powyższe ceny mogą być wyższe, jeśli nie wyrazimy zgody na e-faktury (5 zł/mies.) oraz profilowanie i marketing (5 zł/mies.). Ponadto opłaty są znacznie wyższe, jeśli nie posiadamy innej usługi abonamentowej w Play – wtedy do rachunku doliczane jest kolejne 15 zł.

Play oferuje do tego modem (oczywiście do wynajęcia) ze wsparciem częstotliwości 2,4 i 5 GHz oraz obsługą do 20 urządzeń, choć nawet w Regulaminie i Cenniku nie ma wzmianki o tym, jaki to będzie model. Skoro to Vectra zajmuje się wykonawstwem usługi, w tym aktywacją i instalacją, można swobodnie twierdzić, że będzie to jeden z modemów używanych przez tego operatora.

Specyficzna grupa docelowa

Jak widać, jest to rzecz skierowana typowo dla tych, którzy już płacą abonament Fioletowym – dodatkowa opłata 15 zł w wypadku klientów z zewnątrz, czy nawet osób korzystających z telefonów na kartę w Play zupełnie się nie kalkuluje.

Ogólnie, nawet po uwzględnieniu rabatów nie jest to jakoś szczególnie chwytliwa oferta, więc chyba będzie trzeba wykazać się cierpliwością, aż Fioletowi przygotują jakąś promocję. Bo w obecnej formie bardzo łatwo znaleźć równie atrakcyjne opcje.

źródło: Play dzięki telko.in

