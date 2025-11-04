Disney+ na rok za darmo? Teraz to możliwe

Subskrypcja Disney+ nie jest szczególnie tania, choć co jakiś czas można trafić na naprawdę świetne okazje. Jeden z operatorów właśnie wprowadził tę platformę VOD do swojej oferty i można korzystać z niej za darmo przez cały rok.

Disney+ przez rok bez dodatkowych opłat

Firma Vectra wprowadziła do swojej oferty usługę Disney+. Z okazji tej premiery nowi i obecni klienci tego operatora mogą korzystać z niniejszej platformy VOD bez opłat przez cały rok.

Serwis dostępny jest w różnych wariantach. Jeden z nich traktuje Disney+ jako samodzielną usługę oferowaną przez rok w prezencie w planie Standardowym z możliwością przejścia na wersję Premium (za dodatkową opłatą).

Okazja ta została skierowana do obecnych klientów Vectry, którzy zawarli umowę na internet, telewizję lub abonament komórkowy z 23-miesięcznym okresem zobowiązania. Z oferty mogą też skorzystać nowi klienci, decydujący się na podpisanie 23-miesięcznej umowy na jedną z usług głównych.

Disney+ w prezencie (źródło: Vectra)

Specjalne oferty Vectry z Disney+ dla nowych klientów

Ponadto nowi klienci mogą zdecydować się na subskrypcję Disney+ w zestawie z internetem w ramach umowy na 23 miesiące, w trzech wariantach prędkości:

300 Mb/s za 59,99 złotych miesięcznie – przez pierwsze 3 miesiące za 4,99 złotych miesięcznie, a po 12 miesiącach 99,97 złotych miesięcznie,

600 Mb/s za 74,99 złotych miesięcznie – przez pierwsze 6 miesięcy za 4,99 złotych miesięcznie, a po 12 miesiącach 114,97 złotych miesięcznie,

1 Gb/s za 89,99 złotych miesięcznie – przez pierwsze 6 miesięcy za 4,99 złotych miesięcznie, a po 12 miesiącach 134,97 złotych miesięcznie.

Nowi klienci mogą również podpisać 23-miesięczną umowę na internet, telewizję oraz Disney+ w kilku wariantach:

internet 300 Mb/s z Pakietem Złotym za 89,99 złotych miesięcznie,

internet 600 Mb/s z Pakietem Platynowym za 119,99 złotych miesięcznie,

internet 1 Gb/s z Pakietem Platynowym za 139,99 złotych miesięcznie,

internet 1 Gb/s z Pakietem Stalowym za 94,99 złotych miesięcznie.

Przypomnę, że Pakiet Stalowy obejmuje 49 kanałów telewizyjnych, Pakiet Złoty 143 kanały telewizyjne, a Pakiet Platynowy – 182 kanały telewizyjne. Dodatkowo klienci otrzymują dostęp do serwisu Netflix za 0 złotych na rok (po roku cena wyniesie 33 złote miesięcznie) oraz dekoder TV Smart 4K Box w cenie.

Czytaj więcej: Serwisy i platformy streamingowe w Polsce. Porównanie, cena i oferta [2025]

Z Disney+ można także korzystać wraz z telewizją internetową TV Smart w pakiecie Max oraz z dekoderem TV Smart 4K Box w cenie. Umowa obowiązuje przez 23 miesiące, a miesięczny koszt abonamentu wynosi 44,99 złotych miesięcznie. Po upływie 12 miesięcy cena wrasta do 79,98 złotych za miesiąc.

Oferty dostępne są do 31 stycznia 2026 roku.