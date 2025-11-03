Tłumacz Google dostosuje się do potrzeb użytkownika

Nowa funkcja w Tłumaczu Google ma zagwarantować jeszcze więcej swobody. Dzięki specjalnemu przyciskowi jakość tłumaczenia zostanie dopasowana do aktualnych potrzeb użytkownika.

Tłumacz Google dostosuje jakość tłumaczenia do aktualnych potrzeb użytkownika

W lutym 2025 roku Google pochwaliło się nowymi funkcjami AI, jakie ma zamiar w przyszłości wdrożyć do swojego popularnego narzędzia. W międzyczasie Tłumacz giganta z Mountain View jest sukcesywnie ulepszany – m.in. stał się solidną konkurencją dla Duolingo. Jak się zapewne domyślacie – na tym firma nie poprzestanie.

Autorzy z 9to5google zauważyli nową funkcję w tym popularnym translatorze. Użytkownicy Tłumacza zyskali możliwość wyboru pomiędzy dwoma trybami. Przycisk pojawia się pod logiem Google Translate, a po jego naciśnięciu użytkownik może wybrać tryb:

Advanced (z ang. zaawansowany), aby uzyskać wysoką dokładność w przypadku skomplikowanych tłumaczeń,

Fast (z ang. szybki), który ma sprawdzić się, gdy użytkownik chce uzyskać szybkie, proste tłumaczenie.

Tłumacz Google z funkcją wyboru trybu szybkiego lub zaawansowanego (źródło: 9to5google.com)

Co ważne, w dolnej części ekranu Google wyświetla adnotację, że funkcja zaawansowana jest obsługiwana tylko w przypadku tłumaczenia tekstu w wybranych językach. Póki co możliwość wyboru trybu zauważyli posiadacze wybranych urządzeń z systemem iOS. Warto też wspomnieć, iż nie jest jeszcze jasne, czy opcja ta nie będzie powiązana z płatną wersją np. w ramach subskrypcji Google AI Pro.

Portfel Google ułatwi płacenie za transport publiczny

Nowa funkcja ma pojawić się również w Portfelu Google. Jak zauważyli autorzy z Android Authority w plikach APK, gigant z Mountain View w wersji 25.43.826060251 popularnej aplikacji płatniczej wdraża opcję Express Transit Card. Dzięki niej użytkownik zyska możliwość wybrania konkretnej karty płatniczej jako domyślnej formy płatności za przejazdy komunikacją zbiorową.

Express Transit Card w Portfelu Google (źródło: Android Authority)

Warto wspomnieć, że obecnie w Portfelu Google można zapisać kilka różnych kart i jedną z nich wybrać jako główną. To właśnie z niej zostaną pobierane środki, gdy zbliżysz smartfon do terminala. Dzięki nowej opcji natomiast możliwe będzie ustawienie innej domyślnej karty podczas płacenia za transport publiczny.

Podobną funkcję udostępnia już Apple i Samsung za pośrednictwem Apple Pay i Samsung Wallet. W przypadku firmy z logiem nadgryzionego jabłka nawet nazwa funkcji Express Transit Card jest identyczna.