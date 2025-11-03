Tłumacz Google dostosuje się do potrzeb użytkownika

Nowa funkcja w Tłumaczu Google ma zagwarantować jeszcze więcej swobody. Dzięki specjalnemu przyciskowi jakość tłumaczenia zostanie dopasowana do aktualnych potrzeb użytkownika.
Tłumacz Google dostosuje jakość tłumaczenia do aktualnych potrzeb użytkownika
W lutym 2025 roku Google pochwaliło się nowymi funkcjami AI, jakie ma zamiar w przyszłości wdrożyć do swojego popularnego narzędzia. W międzyczasie Tłumacz giganta z Mountain View jest sukcesywnie ulepszany – m.in. stał się solidną konkurencją dla Duolingo. Jak się zapewne domyślacie – na tym firma nie poprzestanie.
Autorzy z 9to5google zauważyli nową funkcję w tym popularnym translatorze. Użytkownicy Tłumacza zyskali możliwość wyboru pomiędzy dwoma trybami. Przycisk pojawia się pod logiem Google Translate, a po jego naciśnięciu użytkownik może wybrać tryb:
- Advanced (z ang. zaawansowany), aby uzyskać wysoką dokładność w przypadku skomplikowanych tłumaczeń,
- Fast (z ang. szybki), który ma sprawdzić się, gdy użytkownik chce uzyskać szybkie, proste tłumaczenie.
Co ważne, w dolnej części ekranu Google wyświetla adnotację, że funkcja zaawansowana jest obsługiwana tylko w przypadku tłumaczenia tekstu w wybranych językach. Póki co możliwość wyboru trybu zauważyli posiadacze wybranych urządzeń z systemem iOS. Warto też wspomnieć, iż nie jest jeszcze jasne, czy opcja ta nie będzie powiązana z płatną wersją np. w ramach subskrypcji Google AI Pro.
Portfel Google ułatwi płacenie za transport publiczny
Nowa funkcja ma pojawić się również w Portfelu Google. Jak zauważyli autorzy z Android Authority w plikach APK, gigant z Mountain View w wersji 25.43.826060251 popularnej aplikacji płatniczej wdraża opcję Express Transit Card. Dzięki niej użytkownik zyska możliwość wybrania konkretnej karty płatniczej jako domyślnej formy płatności za przejazdy komunikacją zbiorową.
Warto wspomnieć, że obecnie w Portfelu Google można zapisać kilka różnych kart i jedną z nich wybrać jako główną. To właśnie z niej zostaną pobierane środki, gdy zbliżysz smartfon do terminala. Dzięki nowej opcji natomiast możliwe będzie ustawienie innej domyślnej karty podczas płacenia za transport publiczny.
Podobną funkcję udostępnia już Apple i Samsung za pośrednictwem Apple Pay i Samsung Wallet. W przypadku firmy z logiem nadgryzionego jabłka nawet nazwa funkcji Express Transit Card jest identyczna.