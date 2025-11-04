Starcie wagi ciężkiej. Smartfony z tym procesorem są najpotężniejsze

Snapdragon 8 Elite Gen 5 czy MediaTek Dimensity 9500? Jeśli zastanawiasz się, który procesor w świecie Androida wypada lepiej w benchmarkach, to AnTuTu przychodzi z odpowiedzią.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 vs. MediaTek Dimensity 9500

Potężny procesor w smartfonie to nie tylko osiągi w grach, ale również większy komfort podczas pracy z wieloma aplikacjami, które oferują coś więcej niż tylko możliwość wymiany wiadomości czy zdjęć ze znajomymi. Chociażby szybciej wprowadzimy większe zmiany na zdjęciach i mniej czasu będziemy czekać na zapis edytowanego wideo, a także dostajemy zapowiedzieć wysokiej sprawności działania przez dłuższy okres.

Co prawda kilkuletnie procesory czy układy ze średniej półki zapewniają dziś wydajność, która wystarczy większości użytkowników. Nie zmienia to jednak faktu, że przekraczanie kolejnych granic i osiąganie coraz lepszych wyników w benchmarkach jest ekscytujące. Niemało osób czeka więc na kolejny pojedynek między Qualcommem a MediaTekiem. Warto zaznaczyć, że największe emocje wzbudza starcie w wadze ciężkiej, czyli walka pomiędzy układami stosowanymi we flagowych smartfonach.

Tym razem zmierzył się Snapdragon 8 Elite Gen 5 z MediaTekiem Dimensity 9500. Według październikowego rankingu wydajności AnTuTu lepszy okazał się amerykański procesor, a dokładniej smartfony wyposażone w niego wykręciły wyższe wyniki.

Pierwsze dziesiątka przedstawia się bowiem następująco:

Redmagic 11 Pro+, Snapdragon 8 Elite Gen 5 – 4132403 punkty, OnePlus 15, Snapdragon 8 Elite Gen 5 – 4031998 punktów, Iqoo 15, Snapdragon 8 Elite Gen 5 – 4030245 punktów, Honor Magic 8, Snapdragon 8 Elite Gen 5 – 4028333 punkty, Honor Magic 8 Pro, Snapdragon 8 Elite Gen 5 – 4027702 punkty, Vivo X300 Pro, Dimensity 9500 – 4010619 punktów, Realme GT 8 Pro, Snapdragon 8 Elite Gen 5 – 3915526 punktów, Oppo Find X9, Dimensity 9500 – 3814196 punktów, Redmi K90 Pro Max, Snapdragon 8 Elite Gen 5 – 3797111 punktów, Vivo X300, Dimensity 9500 – 3720004 punkty.

źródło: AnTuTu

Jak wygląda to w przypadku smartfonów ze średniej półki i tabletów?

Najnowszy ranking AnTuTu przynosi też odpowiedź dla tych, którzy z różnych powodów nie chcą sięgać po flagowe smartfony. W przypadku modeli ze średniej półki pierwsze miejsce zdobył Realme Neo 7 SE z Dimensity 8400 – 1931641 punktów. Następnie na podium znalazły się: Iqoo Z10 Turbo z Dimensity 8400 – 1915499 punktów oraz Vivo Y300 GT z Dimensity 8400 – 1909184 punkty.

źródło: AnTuTu

W przypadku tabletów z Androidem pierwsze miejsce należy do modelu Honor MagicPad 3 Pro 13.3 ze Snapdragon 8 Elite Gen 5 – 4149803 punktów. Drugą pozycję zdobył Redmagic Gaming Tablet 3 Pro ze Snapdragonem 8 Elite – 3196855 punktów. Z kolei trzecie miejsce to Lenovo Legion Y700 4. gen. ze Snapdragonem 8 Elite – 3170252 punkty.

źródło: AnTuTu

Należy jeszcze wiedzieć, że podane wyniki AnTuTu są średnią arytmetyczną wszystkich danych benchmarkowych dla danego modelu. Nie składają się po prostu z listy pojedynczych najwyższych wyników.