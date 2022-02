Składany smartfon Google ma zadebiutować w tym roku

Niewykluczone, że fani smartfonów wprost od Google w tym roku otrzymają naprawdę interesujące urządzenie. Ponownie powracają bowiem rewelacje na temat Pixel Folda.

Reklama

Składany smartfon z „czystym” Androidem

Po dłuższym okresie odczuwalnej stagnacji w rozwoju smartfonów, podczas której producenci skupiali się głównie na wydajności, jakości zdjęć czy próbach poradzenia sobie z umiejscowieniem przedniej kamery, wreszcie otrzymaliśmy większy przełom. Chodzi oczywiście o składane smartfony, które z każdą nową generacją stają się coraz ciekawsze i lepsze, a niebawem również powinny być bardziej atrakcyjne pod względem ceny.

Wśród ciekawszych przedstawicieli tego segmentu z pewnością należy wymienić smartfony Samsunga, a także urządzenia Xiaomi czy OPPO. Co więcej, niebawem do tego elitarnego grona może dołączyć smartfon Google – Pixel Fold. Warto dodać, że już od dłuższego czasu pojawiają się nieoficjalne informacje na temat tego urządzenia, a jego premierę sugerują również zmiany w Androidzie.

Reklama

Możliwe, że Pixel Fold okaże się naprawdę wartym uwagi składanym smartfonem, zarówno pod względem konstrukcji, jak i oprogramowania. Zaletą może być chociażby „czysty” Android, a dokładniej wersja zmodyfikowana wyłącznie przez Google, bez ingerencji innych producentów, lubujących się w autorskich nakładkach i instalowaniu wielu dodatkowych aplikacji.

Pixel Fold ma zadebiutować jeszcze w tym roku

Dla wszystkich, którzy nie mogą doczekać się premiery składanego smartfona Google, mamy dobre informacje. Należy mieć jednak na uwadze, że przedstawione za chwilę rewelacje nie zostały potwierdzone przez Google, więc mimo wszystko warto trochę ostudzić emocje.

Ross Young, mający spore doświadczenie w ujawnianiu planów producentów smartfonów, twierdzi, że projekt Pixel Folda ma się dobrze i z pewnością firma z Mountain View nie zamierza go porzucić.

Co więcej, produkcja wyświetlacza do tego smartfona ma rozpocząć się w trzecim kwartale. Składany smartfon Google ma natomiast zadebiutować pod koniec obecnego roku, prawdopodobnie w czwartym kwartale. Niestety, Ross Young nie podał bardziej dokładnego terminu.

Wcześniejsze informacje wskazują, że Pixel Fold zostanie wyposażony w ekran LTPO OLED z maksymalną częstotliwością odświeżania 120 Hz. Do zdjęć posłuży zestaw kamer, w tym główny obiektyw 12 Mpix. Całość ma działać pod kontrolą Androida 12L. Wciąż jednak nie poznaliśmy wielu ważnych szczegółów, ale jeśli premiera ma faktycznie mieć miejsce w tym roku, to niebawem powinno się to zmienić.