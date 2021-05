Nowe Pixele nadchodzą, a wraz z nimi Pixel Fold? Znaleziono poszlaki w becie Androida 12

Do sieci spływają kolejne wieści z obozu Google’a. Tym razem jednak nie chodzi o te przekazane bezpośrednio przez firmę w trakcie trwającej konferencji I/O. W kodzie wersji beta Androida 12 odnaleziono odniesienia do urządzenia nazwanego Pixel Fold. Czyżby składany smartfon od Google był coraz bliżej?

Nowe Pixele na horyzoncie

Tuż przed rozpoczęciem konferencji I/O 2021, do sieci wyciekło mnóstwo informacji na temat nadchodzących sprzętów do Google. Znany z trafności swoich przewidywań Jon Prosser zdecydował się ujawnić rendery Pixela 6 i 6 Pro, które wielu zaskoczyły dość kontrowersyjnym designem. Na oficjalną premierę tych urządzeń musimy jednak jeszcze chwilę poczekać, gdyż najpewniej Google zdecyduje się pokazać sprzęt w okolicy października.

Składany Pixel Fold coraz bliżej?

Uruchomiona przez Google beta Androida 12 na telefonach marki Pixel okazuje się skrywać kilka ciekawostek w swoim kodzie. Serwis 9to5Google znalazł we wnętrzu systemu odniesienia do nowych urządzeń marki. Cztery numery i nazwy kodowe powiązane są z następującymi modelami:

Barbet (Pixel 5a 5G) – G4S1M

Oriole (Pixel 6 family) – GR1YH

Raven (Pixel 6 family) – GF5KQ

Passport (Pixel foldable) – GPQ72

Informacje te pokrywają się z tymi przekazanymi chwilę temu przez Jona Prossera. Google w tym roku ma zamiar powrócić do wydania dwóch modeli z serii Pixel 6. W piątym odsłonie serii firma zdecydowała się na tylko jeden wariant, co najprawdopodobniej wiązało się z trudną sytuacją na rynkach w zakresie dostępności komponentów potrzebnych do produkcji smartfonów. Wieść jednak niesie, że Google odejdzie od nomenklatury oznaczania większego modelu dopiskiem „XL” na rzecz popularnego w dzisiejszych czasach członu „Pro”. Zgodnie z wpisem możemy także spodziewać się premiery budżetowego modelu Pixel 5a wyposażonego w moduł 5G.

Android 12 to sporo zmian w stylistyce systemu (fot. Google)

Najciekawiej prezentuje się jednak ostatni wymieniony model oznaczony nazwą kodową „Passport”. Ma to być pierwszy smartfon ze składanym ekranem od giganta z Mountain View. Pierwsze doniesienia na temat składanego Pixela trafiły do sieci już dwa lata temu. W ostatnim czasie informowaliśmy o tym, że Samsung zajmuje się produkcją składanych ekranów m.in. dla Google’a co wydawałoby się potwierdzać wieści o nadchodzącym modelu.

Czy to oznacza, że w 2021 roku zobaczymy Pixel Fold? Wydaje się, że na taki ruch ze strony Google jest jeszcze za wcześnie. Branżowi eksperci wskazują, że pokazuje to bardziej fakt, że firma intensywnie pracuje nad dostosowaniem swojego systemu tak, aby doświadczenie płynące z obsługi urządzenia ze składanym ekranem było jak najlepsze. Na smartfon Google ze składanym ekranem mamy jeszcze chwilę poczekać.