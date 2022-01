Samsung Galaxy Z Fold wywołuje efekt wow – to wciąż urządzenie „wyjęte z przyszłości”, ale ta przyszłość już nadeszła i powoli rozgaszcza się w teraźniejszości. Kolejni producenci wprowadzają na rynek podobne konstrukcje i Google również nad taką pracuje. Może jednak ona być znacznie bardziej „dostępna” niż Galaxy Z Fold 3.

Składany smartfon Google nie będzie kolejnym Galaxy Z Fold

Konstrukcje, które są jednocześnie smartfonem i tabletem (po rozłożeniu) powoli zyskują na popularności. Zarówno dzięki temu, że Samsung mocno przyczynia się do rozwoju tego segmentu, jak i dlatego, że na rynku pojawia się coraz więcej tego typu urządzeń. Bo oprócz Galaxy Z Foldów są jeszcze Xiaomi MIX Fold, OPPO Find N i HONOR Magic V.

O składanym smartfonie Google mówi się od dawna, a według ostatnich doniesień, może on zostać wprowadzony na rynek już/w końcu w 2022 roku. Wydaje się to prawdopodobne, bowiem w Android 12L Beta 2, czyli oprogramowaniu, tworzonym z myślą o składanych konstrukcjach, odnaleziono materiały, które mogą nawiązywać do urządzenia o nazwie kodowej „Pipit”.

Widać na nich instrukcję wkładania karty SIM do składanego smartfona. Niewykluczone, że gigant przeglądarkowy, wyszukiwarkowy oraz reklamowy (i nie tylko) daje tym samym znać, iż faktycznie planuje wkrótce wprowadzić na rynek takie urządzenie. Umieszczenie na schematach własnego logo jest wymowne, szczególnie gdy przypomnimy sobie liczne doniesienia na temat tego sprzętu.

Na tym jednak nie koniec, ponieważ serwis 9to5Google, który „wyciągnął” z Androida 12L filmy, załączone w niniejszym artykule, zdobył kolejne informacje na temat tego urządzenia. Jedną z nich jest potencjalna, rynkowa smartfona – Google Notepad. Podobno wcześniej rozważano Logbook. Na tę chwilę nie wiadomo, czy w nazwie znajdzie się też „Pixel”.

Portal 9to5Google dowiedział się też, że smartfon ma kosztować mniej niż Samsung Galaxy Z Fold 3, którego cena w Stanach Zjednoczonych została ustalona na 1799,99 dolarów. To zaskakująca, ale jednocześnie wspaniała wiadomość. Trzeba bowiem pamiętać, że Pixele w większości nie należały do najtańszych smartfonów, choć zmieniło się to wraz z premierą Pixela 6.

Niestety, nie wszystkie informacje brzmią tak samo optymistycznie – źródło zdradziło bowiem, że składany smartfon Google może nie być (od razu) powszechnie dostępny, podobnie jak Pixel 4a, który początkowo trafił do sprzedaży tylko w Stanach Zjednoczonych, a dopiero później (po miesiącu) w innych krajach.

Producent naturalnie nie komentuje nieoficjalnych doniesień i do tego raczej nie powinniśmy oczekiwać, że Google Notepad trafi oficjalnie do Polski. Jeśli jednak pojawi się w Niemczech, nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby ściągnąć go na własną rękę. Nawet jeśli nie zaoferuje tak samo świetnych aparatów jak Pixel 6.