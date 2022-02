Nowe smartfony Black Shark dla graczy zdradziły swoje tajemnice

Według nieoficjalnych informacji, marka Black Shark wkrótce może zmienić właściciela. Jej przejęciem jest zainteresowany Tencent Games, właściciel kultowego League of Legends, który podobno wyłożył na stół 3 mld juanów, aby przekonać Xiaomi do sprzedaży. Tymczasem prace nad nowymi smartfonami dla graczy są już na ukończeniu – dowiedzieliśmy się, co zaoferują dwa nadchodzące modele.

Reklama

Co zaoferują nowe smartfony Black Shark dla graczy? Znamy ich specyfikacje

Wciąż nie wiemy, jak będą się nazywały nowe modele, ale logika podpowiada, że powinny to być Black Shark 5 i 5 Pro, skoro przed nimi na rynek trafiły Black Shark 4S i 4S Pro. Producenci wielokrotnie jednak zaskakiwali i nie można wykluczyć, że podobnie stanie się również i tym razem.

Nie ma natomiast wątpliwości odnośnie specyfikacji nadchodzących smartfonów, ponieważ uzyskały one już certyfikat chińskiej agencji TENAA, która opublikowała parametry modeli SHARK PAR-A0 i SHARK KTUS-A0. Oczekuje się, że drugi z nich zadebiutuje na rynku z dopiskiem „Pro”.

Pierwszy ze smartfonów (SHARK KTUS-A0) został wyposażony w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9) z ekranowym czytnikiem linii papilarnych oraz procesor o maksymalnej częstotliwości taktowania 3,2 GHz. Ponadto zaoferuje od 8 GB do 12 GB RAM i od 128 GB do 256 GB pamięci wbudowanej.

Model SHARK KTUS-A0 zaoferuje również cztery aparaty, w tym główny o rozdzielczości 64 Mpix na tyle i 13 Mpix na przodzie. Smartfon zasili akumulator o pojemności 4650 mAh, a całe urządzenie będzie miało wymiary 163,83×76,25×10 mm i ważyło 218 gramów.

Specyfikacja SHARK KTUS-A0 obejmuje natomiast m.in. procesor o częstotliwości taktowania do 3,0 GHz oraz od 8 GB do 16 GB RAM i od 256 GB do 512 GB pamięci wbudowanej, a także aparat o rozdzielczości 108 Mpix na tyle. Ponadto na jego pokładzie też znajdzie się 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED Full HD+ 2400×1080 pikseli i akumulator o pojemności 4650 mAh. Model Black SHARK KTUS-A0 ma wymiary 163,86×76,53×9,5 mm i waży 220 gramów.

Data premiery nowych smartfonów marki Black Shark pozostaje nieznana, podobnie jak jej los. Ani Xiaomi, ani Tencent Games oficjalnie nie poinformowały o sfinalizowaniu sprzedaży.