Znamy ceny smartfonów Pixel 11. Mamy dwie wiadomości: dobrą i złą

Poznaliśmy ceny smartfonów z serii Pixel 11. Za podstawowe wersje zapłacimy więcej, ale będzie miało to uzasadnienie.

Ile będzie kosztował Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL i Pixel 11 Pro Fold?

Na temat tegorocznych smartfonów Google wiemy już prawie wszystko, co chyba nikogo nie dziwi. Po pierwsze, Google ma prawie zawsze problemy z dochowaniem tajemnicy. Po drugie, premiera jest tuż za rogiem, więc wiele kluczowych informacji zdążyło ujrzeć światło dzienne.

Znamy chociażby wygląd omawiany smartfonów:

Natomiast jeśli chodzi o ceny, zostały one ujawnione w raporcie francuskiego serwisu Dealabs:

Piksel 11: 256 GB – 999 euro, 512 GB – 1129 euro,

Pixel 11 Pro: 256 GB – 1199 euro, 512 GB – 1329 euro, 1 TB – 1589 euro,

Pixel 11 Pro XL: 256 GB – 1399 euro, 512 GB – 1529 euro, 1 TB – 1789 euro,

Pixel 11 Pro Fold: 256 GB – 1999 euro, 512 GB – 2129 euro, 1 TB – 2389 euro.

Google Pixel 11 Pro XL (źródło: Android Headlines)

Wypada odnotować, że w dniu premiery Pixel 10 startował od 899 euro, a Pixel 10 Pro został wyceniony na 1099 euro. Tylko że oba te smartfony w podstawie oferowały 128 GB, a teraz na start klienci dostaną 256 GB. Z kolei zeszłoroczne wersje 256 GB kosztowały, odpowiednio, 999 i 1199 euro, co oznacza, że tak naprawdę ceny pozostaną na tym samym poziomie.

Nie można tego samego powiedzieć o droższych modelach. Za Pixela 11 Pro XL i Pixela 11 Pro Fold trzeba będzie zapłacić o 100 euro więcej niż za zeszłoroczne modele w dniu ich debiutu. Niestety, nie tylko Google zdecydowało się na podwyżki. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że składane smartfony i smartwatche Samsunga zdrożeją, a Apple już oficjalnie ogłosiło wyższe ceny Maców i iPadów.

fot. OnLeaks | Android Headlines

Kiedy premiera serii Pixel 11?

Według Dealabs nowe smartfony Google mają być pokazane około 11 sierpnia, a 20 sierpnia 2026 roku ruszy ich sprzedaż. Będą one dostępne w następujących kolorach:

Pixel 11 (256/512 GB): Light Sterling (szary), Midnight Haze (czarny), Fuchsia (różowy), Moss (zielony),

Pixel 11 Pro (256/512 GB): Light Fog (biały), Midnight Haze (czarny), Dune (różowy), Pine (zielony),

Pixel 11 Pro XL (256/512 GB): Light Fog (biały), Midnight Haze (czarny), Dune (różowy), Pine (zielony),

Pixel 11 Pro Fold (256/512 GB): Midnight Haze (czarny), Pine (zielony),

Wersja 1TB (Pixel 11 Pro/Pro XL/Pro Fold): tylko w kolorze Midnight Haze (czarny).