iPhone Air 2 może odnieść wielki sukces. Naprawdę w to wierzę

Pierwszy iPhone Air nie odniósł spektakularnego sukcesu, ponieważ Apple poszło na zbyt wiele kompromisów. Druga generacja ma jednak duże szanse cieszyć się znacznie większym zainteresowaniem wśród klientów.

Smartfon Apple iPhone Air 2 ma znacznie większą szansę na sukces

iPhone Air nie zdołał przekonać do siebie tak dużej liczby klientów jak iPhone 17, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max, bo chociaż robi świetne wrażenie i tak samo leży w dłoni, to – pomimo wysokiej ceny – oferuje tylko jeden aparat na tyle (choć z funkcją teleobiektywu z 2x zoomem bezstratnym, podobnie jak iPhone 17) i nie daje gwarancji, że będzie działał przez cały dzień.

iPhone Air ma bowiem akumulator o pojemności tylko 3149 mAh i według deklaracji Apple ma to wystarczyć na 27 godzin odtwarzania wideo. Według najnowszych doniesień, nowy smartfon Apple iPhone Air 2. generacji ma otrzymać ogniwo o pojemności ~3500 mAh i być w stanie odtwarzać wideo przez nawet ponad 30 godzin, podobnie jak iPhone 17, który ma większą baterię (3692 mAh) i mniejszy ekran (6,3″ vs 6,5″).

Tym samym klienci nie mogliby już zarzucić, że iPhone Air 2 działa zbyt krótko, zanim nadejdzie konieczność podłączenia go do ładowarki czy powerbanku. To będzie solidny argument, przemawiający za tym modelem, obok dodania drugiego aparatu (z obiektywem ultraszerokokątnym) na tyle.

Wizualizacja dwóch obiektywów w iPhone Air 2 (Źródło: fpt.)

Do dłuższego czasu pracy przyczyni się nie tylko akumulator o większej pojemności, ale też nowy procesor Apple A20 Pro, produkowany przez TSMC z użyciem 2-nm procesu technologicznego.

iPhone Air może stać się nowym iPhonem

3 lipca 2026 roku na kanale fpt. na YouTube opublikowano wideo, w którym Jon Prosser pokazał rendery iPhone’a Air 2. generacji oraz zdradził kilka informacji na temat jego specyfikacji technicznej. Pod koniec filmu wspomniał zaś, że w przyszłości iPhone Air może zastąpić podstawowego iPhone’a.

Chociaż może wydawać się to nieprawdopodobne, to równocześnie jest niewykluczone. W 2026 roku do portfolio producenta dołączy bowiem pierwszy składany smartfon iPhone Ultra i firma z Cupertino może chcieć uprościć swoją ofertę.

Ponadto iPhone Air 2. generacji będzie miał wszystko to, co powinien zapewniać podstawowy iPhone, tylko w lepszej i bardziej zaawansowanej formie. I przede wszystkim wyższej cenie, a widać wyraźny trend w kierunku premiumizacji. Klienci są też coraz bardziej skorzy wydać więcej na telefon, z którego będą korzystać dłużej i Apple jak najbardziej mogłoby z tego korzystać (czyt. zwiększyłoby przychody).

Z drugiej strony bogatsza oferta, obejmująca aż 5 linii produktowych (iPhone e, iPhone, iPhone Air, iPhone Pro i iPhone Ultra), niewątpliwie może pomóc pozyskać większą liczbę nowych klientów z różnym budżetem, na czym Apple bardzo zależy, ponieważ pozwala to zwiększyć przychody z usług i może zachęcić do zakupu kolejnych urządzeń marki z Cupertino.

Bez względu na to, co przyniesie przyszłość, wysoce prawdopodobne jest, że iPhone Air 2. generacji odniesie większy sukces niż poprzednik. Wysoka cena nie powinna być już (aż tak) zniechęcająca, gdy klienci w zamian dostaną (w końcu) niewybrakowany smartfon Apple.