Niska cena, 4G i duży ekran. Ten tablet ma to wszystko

Jesienią 2025 roku na rynku zadebiutował tablet Alldocube iPlay 70 Max Pro, którego specyfikacja skrywała wiele potencjalnych atutów. Latem tego roku natomiast swoją premierę ponownie ma urządzenie o takiej nazwie, ale tym razem w wersji z modułem 4G (zamiast 5G).

Tani tablet z dużym ekranem i łącznością 4G – oto Alldocube iPlay 70 Max Pro 4G

Alldocube iPlay 70 Max Pro 4G to stosunkowo tani tablet, który może sprawdzić się w wielu różnych zastosowaniach – szczególnie wtedy, gdy priorytetem jest produktywność. Został wyposażony w (zapewniający dużą przestrzeń roboczą) 13-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2560×1600 pikseli i jasności na poziomie 400 nitów oraz akumulator o pojemności 10000 mAh – zupełnie tak samo jak wariant 5G. Maksymalna moc ładowania nieznacznie jednak spadła – z 33 W do 30 W.

Podstawową różnicą pomiędzy tymi modelami jest kwestia łączności, wynikająca przede wszystkim z zastąpienia procesora Unisoc S715 układem Unisoc T7300. Sama wydajność powinna być dokładnie taka sama, bo jeden i drugi bazuje na tej samej litografii 6 nm i wykorzystuje te same rdzenie: 2 razy Cortex-A78 o częstotliwości taktowania 2,2 GHz i 6 razy Cortex-A55 o taktowaniu 2 GHz. W obu też za przetwarzanie grafiki odpowiada jednostka Arm Mali G57 MC2.

Alldocube iPlay 70 Max Pro 4G (źródło: Alldocube)

Do tego dochodzi 8 GB RAM i 128 GB pamięci masowej w formacie UFS 2.2. W razie czego tę ostatnią można rozszerzyć, wykorzystując kartę microSD (zamiennie z drugą kartą SIM). Specyfikację uzupełniają moduły Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 i GPS, układ czterech głośników ze wzmacniaczem AI, dwa aparaty (13 Mpix z tyłu i 5 Mpix z przodu) oraz system Android 16 z nakładką Alldocube OS 5.0L.

Alldocube iPlay 70 Max Pro 4G (źródło: Alldocube)

Ile kosztuje tablet Alldocube iPlay 70 Max Pro 4G?

Co ciekawe, choć nowy model ma tylko szybsze Wi-Fi i nowszy system operacyjny, a za to starszą technologię łączności komórkowej, cztery zamiast ośmiu głośników, wolniejsze ładowanie i aparat o niższej rozdzielczości z przodu, to jego cena jest… wyższa.

Wariant 5G w dniu premiery kosztował 29999 jenów, a za Alldocube iPlay 70 Max Pro 4G trzeba zapłacić 34999 jenów – to jednak wciąż bardzo atrakcyjna cena, przekładająca się na ~810 złotych przy prostym przeliczeniu walut.

Poza Japonią tablet jest już także dostępny w europejskich sklepach Amazona (choć nie w polskim), jak i na platformie AliExpress, skąd można go obecnie zamówić za niespełna 908 złotych.