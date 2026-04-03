Wiemy już, jaki będzie nowy smartfon Google. Jedno rzuca się w oczy

Dowiedzieliśmy się, jak będzie wyglądał smartfon Google Pixel 11 Pro XL. Nie zanosi się na rewolucję, lecz jeden szczegół zwraca uwagę. Ta zmiana niekoniecznie jednak musi zniechęcić do zakupu.

Tak będzie wyglądał smartfon Google Pixel 11 Pro XL

Najpierw dowiedzieliśmy się, jak będzie wyglądał Google Pixel 11. Chwilę później ujawniono design Google Pixel 11 Pro, a teraz światło dzienne ujrzały rendery największej (nieskładanej) „Jedenastki”. To, co na nich widać, nie jest rewolucyjne, lecz w oczy rzuca się jeden szczegół.

Otóż rendery, udostępnione przez portal Android Headlines, sugerują, że obok trzech aparatów na tyle, umieszczonych na jednokolorowej – całej czarnej – wyspie, nie znajdzie się termometr, który był obecny na pokładzie Pixeli od modelu Google Pixel 8 Pro.

Google Pixel 11 Pro XL (źródło: Android Headlines)

Na tę chwilę nie można jednak brać tego za pewnik, ponieważ sam serwis Android Headlines zastrzega, że udostępnione przez niego rendery nie odwzorowują w 100% wiernie wyglądu nowego Pixela. Są jedynie poglądowe, a pewne są przede wszystkim wymiary.

Smartfon Google Pixel 11 Pro XL ma mieć wymiary 162,7×76,5×8,5 mm. Dla przypomnienia, Google Pixel 10 Pro XL mierzy 162,8×76,6×8,5 mm, więc nowszy model będzie minimalnie niższy (o 0,1 mm) i węższy (także o 0,1 mm).

Jaką specyfikację będzie miał smartfon Google Pixel 11 Pro XL?

Szczegółowa specyfikacja tego urządzenia nie jest jeszcze znana. Serwis Android Headlines twierdzi, że smartfon Google Pixel 11 Pro XL – podobnie jak poprzednik – zostanie wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6,8 cala. Do tego na jego pokładzie powinien znaleźć się procesor Tensor G6 z siedmioma rdzeniami oraz modem MediaTek M90.

Smartfon Google Pixel 11 Pro XL prawdopodobnie otrzyma też 16 GB RAM i co najmniej 256 GB pamięci wbudowanej, choć według portalu Android Headlines nie można wykluczyć zmniejszenia ilości pamięci operacyjnej do 12 GB, z uwagi na coraz wyższe ceny kości RAM.

Szczegółowa i bardziej pewna specyfikacja Google Pixel 11 Pro XL powinna jednak zostać ujawniona w nieodległej przyszłości – można się tego spodziewać.