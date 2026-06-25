To już oficjalne. Apple drastycznie podniosło ceny

Apple – zgodnie z oczekiwaniami – podniosło ceny wielu swoich urządzeń. W niektórych przypadkach cena startowa wzrosła nawet o 1000 złotych i więcej.

Apple podniosło ceny wielu urządzeń

Ostatnio cennik Apple był całkiem atrakcyjny. Firma przez długi okres pozostawała bowiem przy niezmienionych cenach, podczas gdy inni producenci – ze względu na rosnące ceny pamięci – decydowali się podwyżki.

Niestety, kryzys w końcu dopadł także Amerykanów. Nie powinno to być dla nikogo zaskoczeniem – niedawno nawet Tim Cook, będący wciąż dyrektorem generalnym Apple, zapowiedział podniesienie cen.

Dziś od rana oficjalny sklep Apple nie był dostępny, a gdy już wrócił to z nowym, znacznie mniej przyjemnym cennikiem. Co ciekawe, ceny iPhone’ów i Apple Watchy pozostały bez zmian. Nie oznacza to jednak, że ta sytuacja długo się utrzyma. Niewykluczone, że podwyżki zostaną zastosowane jeszcze przed premierą iPhone’ów 18 i nowej generacji smartwatchy.

MacBook Neo (fot. Apple)

Nowe ceny MacBooków, iPadów i pozostałego sprzętu Apple

Warto zaznaczyć, że w górę poszły ceny podstawowych konfiguracji, jak i również modeli z większą ilością pamięci czy mocniejszymi procesorami. Teraz ceny startują od:

MacBook Neo – od 3499 złotych (było 2999 złotych),

MacBook Air – od 6499 złotych (było 5499 złotych),

MacBook Pro – od 9999 złotych (było 8499 złotych),

iMac – od 7499 złotych (było 6499 złotych),

Mac Mini – od 3999 złotych (było 2999 złotych),

Mac Studio – od 12499 złotych (było 10499 złotych),

iPad 11. gen – od 2199 złotych (było 1799 złotych),

iPad Air – od 3699 złotych (było 2999 złotych),

iPad Pro – od 5999 złotych (było 4999 złotych),

Apple TV – od 999 złotych (było 829 złotych).

Wypada wspomnieć, że podrożały też inne urządzenia, które nie są oficjalnie dostępne w Polsce. Głośnik HomePod Mini w USA startuje teraz od 129 dolarów, a wcześniej kosztował 99 dolarów. Natomiast za HomePoda trzeba zapłacić 349 dolarów (wcześniej 299 dolarów). Apple podniosło jeszcze cenę gogli Vision Pro, które obecnie kosztują 3699 dolarów (wcześniej 3499 dolarów).

Jeśli więc przymierzasz się do kupna iPhone’a lub Apple Watcha, to może warto pospieszyć się z podjęciem decyzji. Tutaj podwyżka też jest wysoce prawdopodobna. Natomiast czekanie na nowsze generacje może nie mieć większego sensu – w tym roku dostaniemy raczej drobną ewolucję niż faktycznie odczuwalne zmiany.