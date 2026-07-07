Google zabierze Ci trochę miejsca na Dysku. Czy tego chcesz, czy nie

Google ma zamiar zająć użytkownikom nieco wolnego miejsca w przestrzeniach Dysku. Nie oznacza to jednak, że musicie rezygnować z darmowego pakietu i płacić za subskrypcję.

Technologiczny gigant zmienia zasady – zajmie Ci trochę przestrzeni na Dysku Google

Google wprowadza zmiany w obliczaniu miejsca dostępnego na koncie. Z dniem 7 lipca 2026 roku dane będące kopią zapasową dla smartfona z Androidem użytkownika zostaną wliczone do limitu miejsca na koncie. Zmiana będzie obowiązywała każdego nowego użytkownika od momentu założenia konta, a w ciągu najbliższych miesięcy każdego obecnego użytkownika.

Warto przypomnieć, że dotychczas do zajmowanego miejsca wliczane były wyłącznie kopie zapasowe multimediów, w tym te zapisane w Zdjęciach Google czy zdjęcia i filmy otrzymane za pośrednictwem MMS. Teraz natomiast Google wliczy do przestrzeni dyskowej dane z kopii. Według koncernu z Mountain View taki zabieg zwiększy zajętość dysku średnio o 40 MB.

Ponadto Engadget wspomina, że wraz z nowymi zasadami Google zaoferuje większą przejrzystość i nowe opcje kontroli, które pozwalają wybrać, które dane i aplikacje chcesz uwzględnić w kopii zapasowej. W praktyce, dzięki nowym ustawieniom wdrożonym do konta Google, użytkownik będzie mógł pominąć tworzenie kopii zapasowej historii połączeń, ustawień urządzenia, wiadomości SMS i MMS oraz danych pochodzących z zainstalowanych aplikacji.

Testy Google i dostępne plany subskrypcyjne na Dysku Google

Warto wspomnieć, że firma w tym roku testowała też mniejszy limit dla darmowego wariantu dysku dla nowych kont – redukowano go z 15 do 5 GB, jeśli użytkownik nie powiązał z kontem Google numeru telefonu.

Jeśli chodzi o obecnie dostępne pakiety Google One, zwiększające przestrzeń chmurową, to do dyspozycji użytkowników są plany subskrypcji, takie jak: