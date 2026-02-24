Pierwszy taki składany smartfon. I nie będzie to iPhone

Pierwszy w historii składany iPhone miał być równocześnie pierwszym, który otrzyma ekran z niewidocznym miejscem zgięcia. Konkurencja zadeklarowała jednak, że to ona zaprezentuje pierwszy taki składany smartfon.

Oppo Find N6 jako pierwszy składany smartfon na świecie z ekranem wewnętrznym bez widocznego zgięcia

Chiński gigant opublikował na swoim profilu na chińskiej platformie społecznościowej Weibo post, w którym życzy wszystkim szczęśliwego nowego (chińskiego) roku oraz równocześnie zapowiada nadchodzącą premierę modelu Find N6. Firma dodała również grafikę z napisem płaski jak koń, co sugeruje, że ten składany smartfon będzie miał ekran wewnętrzny z niewidocznym i niewyczuwalnym miejscem zgięcia.

Oppo zapowiada składany smartfon Oppo Find N6 (źródło: Oppo | Weibo)

Przy okazji targów CES 2026 Samsung zaprezentował składany wyświetlacz, w którym miejsce zgięcia jest całkowicie niewidoczne, zatem fizycznie jest to możliwe. Spodziewaliśmy się jednak, że jako pierwszy w taki ekran zostanie wyposażony składany iPhone lub składany smartfon Samsunga z serii Galaxy Z Fold.

Tymczasem wygląda na to, że pierwszy może być składany smartfon Oppo Find N6, którego premiera na pewno odbędzie się wcześniej niż składaków Samsunga i Apple.

Co zaoferuje składany smartfon Oppo Find N6? Specyfikacja została ujawniona już dawno

Specyfikacja Oppo Find N6 została ujawniona przedpremierowo już w grudniu 2025 roku i wówczas mówiło się, że ten składany smartfon zadebiutuje w styczniu 2026 roku, lecz najwyraźniej doszło do zmiany harmonogramu wydawniczego.

Według informacji, przekazanych przez jednego z renomowanych leaksterów, Oppo Find N6 to będzie smartfon składany jako książka, tj. typu fold, ponieważ w jego wnętrzu znajdzie się 8,12-calowy ekran, cechujący się rozdzielczością 2K. Na zewnątrz ma zaś być 6,62-calowy wyświetlacz.

W obu ekranach producent (podobno) umieści aparat o rozdzielczości 20 Mpix, natomiast na pleckach zestaw, składający się z dwóch 50 Mpix sensorów oraz jednej 200 Mpix matrycy, a także 2 Mpix czujnika multispektralnego. Ponadto na pokładzie ma znaleźć się procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, do 16 GB RAM, do 1 TB pamięci wbudowanej i akumulatory o łącznej pojemności 6000 mAh.

Przy tym całość ma ważyć około 225 gramów i pracować fabrycznie pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką ColorOS 16.