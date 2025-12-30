Najsmuklejszy składak świata? Czekamy!

Już niebawem oficjalnej prezentacji może doczekać się Oppo Find N6 – następca (swego czasu) najsmuklejszego składanego smartfona na rynku. W sieci pojawiły się doniesienia, które wskazują na to, gdzie można spodziewać się udoskonaleń, a gdzie niekoniecznie.

Nadciąga Oppo Find N6 – nowy składak na horyzoncie

W kontekście wyświetlaczy, ponoć, nie ma co liczyć na rewolucje. Tak jak w przypadku poprzednika, składany smartfon Oppo Find N6 ma zaoferować zewnętrzny panel o przekątnej 6,62 cala oraz wewnętrzny o przekątnej 8,12 cala. Oba będą w stanie odświeżać obraz z częstotliwością 120 Hz, a ten drugi ma być w dodatku wyświetlaczem typu LTPO OLED.

Jeśli chodzi o procesor, mamy do czynienia z naturalnym następcą – miejsce chipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Elite zajmie bowiem Snapdragon 8 Elite Gen 5. Towarzystwa dotrzyma mu 12 lub 16 GB RAM oraz maksymalnie 1 TB pamięci masowej. W środku znajdzie się również miejsce na akumulator o pojemności 5850 mAh (to oznacza wzrost o 250 mAh względem poprzednika).

Lepsze aparaty – tego można się spodziewać

Największych zmian można oczekiwać w obrębie systemu fotograficznego. Układ 50 Mpix (główny) + 50 Mpix (teleobiektyw) + 8 Mpix (ultraszerokokątny) z modelu Oppo Find N5 ma zostać zastąpiony przez dwa sensory 50 Mpix, jeden 200 Mpix oraz dodatkowy czujnik 2 Mpix.

Nie jest jasne, jakie będzie ich przeznaczenie, ale przypuszczam, że sensor o najwyższej rozdzielczości będzie współpracować z teleobiektywem, jeden z czujników 50 Mpix będzie aparatem głównym, a kolejny – albo zadziała z jeszcze jednym teleobiektywem (o niższym współczynniku zoomu), albo z obiektywem ultraszerokokątnym.

Oppo Find N5 (fot. Oppo)

Z kolei obie kamerki do selfie będą cechować się rozdzielczością 20 Mpix (a nie 8 Mpix jak w Oppo Find N5).

Czy będzie to najsmuklejszy składany smartfon na rynku?

Do tego dojdzie system Android 16 z nakładką ColorOS 16, skaner linii papilarnych w przycisku zasilania oraz dodatkowy przycisk (Plus Key). Całość ważyć ma około 225 g (Oppo Find N5 waży 229 g) i być dostępna w trzech kolorach: tytanowym, czarnym i pomarańczowo-złotym.

Niewiadomą pozostaje grubość urządzenia – Oppo Find N5 w momencie debiutu (a więc w lutym 2025 roku) był najsmuklejszym spośród składanych smartfonów, mierząc jedynie 8,93 mm po złożeniu i 4,21 mm po rozłożeniu. W tak zwanym międzyczasie dwóm modelom udało się go jednak pokonać – mowa o smartfonach Samsung Galaxy Z Fold 7 oraz Honor Magic V5 (choć sporo zależy od tego, jak się pomierzy). Ciekawe, czy Oppo odzyska tron.

Co zaś się tyczy informacji, które padły, źródłem wszystkich tych rewelacji jest Digital Chat Station – leakster, którego doniesienia wielokrotnie już znalazły potwierdzenie w faktach. Zawarte tu wiadomości można więc uznać za wiarygodne, podobnie jak zapowiedź, że premiera smartfona Oppo Find N6 odbędzie się w styczniu 2026 roku. No, przynajmniej w Chinach.