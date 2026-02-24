Samsung przyspiesza produkcję nowego flagowca. Firma walczy z czasem

Samsung zaprezentuje smartfony Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra już jutro, 25 lutego 2026 roku. Koreańczycy podobno postanowili zwiększyć produkcję topowego modelu. To walka z czasem, a stawką są oczywiście pieniądze.

Samsung zamierza wyprodukować więcej sztuk Galaxy S26 Ultra w krótszym czasie

Historyczne dane pokazują, że model z dopiskiem „Ultra” jest najlepiej sprzedającym się flagowcem z serii Galaxy S. Na przykład w ciągu pierwszego pół roku dostępności Samsung sprzedał 22,7 miliona sztuk smartfonów z linii Galaxy S25, z czego 10,98 miliona stanowił Galaxy S25 Ultra. Najgorzej natomiast sprzedał się, bez zaskoczenia, Galaxy S25+.

W przypadku rodziny Galaxy S26, o której dzięki przeciekom wiemy już wszystko, co najważniejsze, prawdopodobnie będzie podobnie. Informacje, które ujrzały właśnie światło dzienne, nie wydają się zatem zaskakujące, aczkolwiek tym razem powód jest inny i jest związany z obecną sytuacją na rynku.

Południowokoreańskie serwis Etnews donosi, że Samsung zamierza w ciągu dwóch pierwszych miesięcy wyprodukować około jeden milion sztuk Galaxy S26 Ultra więcej – jest mowa o ~3 milionach, podczas gdy początkowo Koreańczycy mieli wyprodukować ~2 miliony sztuk.

Powodem przyspieszenia produkcji tego modelu ma być reakcja na bieżącą sytuację na rynku pamięci – firma chce wyprodukować więcej sztuk, wykorzystując kupione taniej kości, ponieważ w przyszłości może być zmuszona zapłacić za nie więcej. Jednocześnie nie mogłaby podnieść cen, więc finalnie zmniejszyłaby się jej marża.

Samsung i tak podniesie ceny swoich flagowych smartfonów z linii Galaxy S26

A już i tak jest mowa, że smartfony z serii Galaxy S26 mają być droższe niż flagowce z rodziny Galaxy S25, choć równocześnie jest nadzieja, że przynajmniej Galaxy S25 Ultra w podstawowej wersji, tj. z 256 GB pamięci wbudowanej, będzie sprzedawany w tej samej cenie, co Galaxy S25 Ultra. W Polsce jego cena wynosiła 6399 złotych.

Jeśli ktoś przymierza się do zakupu flagowca z serii Galaxy S26, powinien zapisać się na premierę na stronie producenta, ponieważ dzięki temu można zapewnić sobie wymierne korzyści, w tym rabat do 1000 złotych.