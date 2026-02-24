Istnieje wiele sposobów na wydłużenie czasu pracy smartfona na baterii, choć niektóre sprawiają, ze korzystanie z urządzenia staje się mniej komfortowe (podczas gdy to telefon ma dopasować się od użytkownika, a nie on do niego). W tym przypadku człowiek nie może jednak nic zrobić.

Co zrobić, żeby smartfon działał dłużej na baterii? Jak wydłużyć czas pracy?

Najlepszym sposobem na wydłużenie czasu pracy na baterii jest… ograniczenie korzystania z telefonu, aczkolwiek nie oszukujmy się – w dzisiejszych czasach to mrzonka. Istnieje jednak wiele innych, które również mogą przyczynić się do tego, że akumulator w smartfonie wytrzyma dłużej.

Można na przykład zmniejszyć jasność ekranu oraz jego rozdzielczość i częstotliwość odświeżania obrazu, a także włączyć tryb ciemny, jeśli to (AM)OLED. Większość urządzeń umożliwia też zmianę trybu pracy na mniej wydajny oraz włączenie trybu oszczędzania energii. Pozytywnie na czas działania może wpłynąć również wyłączenie 5G oraz łączności Bluetooth, Wi-Fi, NFC, lokalizacji i transmisji komórkowej, aczkolwiek to już znacząco wpływa na funkcjonalność sprzętu.

Wśród internetowych porad można znaleźć też polecenie zamknięcia wszystkich aplikacji lub przynajmniej tych nieużywanych, lecz w rzeczywistości nie ma to sensu, ponieważ smartfony automatycznie zamrażają nieużywane programy. Co więcej, ich „odmrożenie” w przypadku powrotu pobiera mniej prądu niż uruchomienie „od zera”, co dodatkowo przemawia przeciwko tej praktyce.

Dłuższy czas pracy, naturalnie, zapewnią smartfony z akumulatorami o większej pojemności, choć przykład Realme P4 Power 5G z baterią 10001 mAh pokazuje, że cyferki to nie wszystko. Uniwersalną radą jest natomiast stosowanie tzw. dobrych praktyk w zakresie ładowania – ładowanie do maksimum 80% i niedopuszczanie do całkowitego rozładowania oraz włączenie adaptacyjnego ładowania.

To drenuje baterię w Twoim smartfonie. I nie masz na to wpływu

Choć wachlarz dostępnych opcji, mających na celu wydłużenie czasu pracy na baterii, jest szeroki, to są rzeczy, z którymi człowiek nie zawsze może coś zrobić, a wpływają one negatywnie na akumulator urządzenia.

Sytuacją, która może przyczynić się do szybszego wyczerpywania się energii zgromadzonej w akumulatorze, jest słaby zasięg telefonii komórkowej. Wówczas urządzenie wręcz desperacko próbuje uzyskać jak najlepszy zasięg, co powoduje większe zapotrzebowanie na prąd z baterii i moc obliczeniową. To z kolei może przekładać się na wzrost temperatury, a ciepło to jeden z największych wrogów akumulatorów.

Teoretycznie zawsze można przenieść się w miejsce, gdzie zasięg jest lepszy. Praktycznie – nie zawsze jest to logiczne, ponieważ wciąż jest wiele miejsc, w których mieszkają ludzie, a gdzie zasięg telefonii komórkowej jest daleki od idealnego. Zatrzymać tę błędną pętlę może włączenie trybu samolotowego, lecz wówczas nie działają połączenia i wiadomości ani internet. Nie jest to zatem rozwiązanie.

Dobra wiadomość jest natomiast taka, że zasięg 5G w Polsce jest coraz większy, a Orange szczególnie szybko rozwija sieć stacji bazowych, nadających sygnał 700 MHz, który cechuje się dużym zasięgiem. Miejsc, gdzie zasięg telefonii komórkowej jest słaby albo zerowy, powinno zatem sukcesywnie ubywać.