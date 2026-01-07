Składany ekran bez widocznego zagięcia. Samsung w końcu pokazał, że się da

Składany ekran bez widocznego miejsca zagięcia to Święty Graal dla producentów składanych smartfonów. Samsung w końcu taki stworzył i pokazał światu na targach CES 2026 w Las Vegas.

Samsung pokazał składany ekran bez widocznego zagięcia na targach CES 2026

Nie zliczę, ile już razy czytałem, że kolejny składany smartfon marki XYZ będzie miał wyświetlacz z „niemal niewidocznym” miejscem, w którym ekran składa się na pół. Do tej pory na rynku nie pojawił się jednak ani jeden model z wyświetlaczem bez zauważalnej bruzdy, choć faktem jest, że na przestrzeni lat – m.in. dzięki przeprojektowywaniu zawiasu – stała się ona mniej widoczna.

Nie oznacza to, że nie da się takiego zrobić. Udowodnił to Samsung, który na targach CES 2026 pokazał ekran, przeznaczony do składanych smartfonów, w którym miejsce zgięcia jest całkowicie niewidoczne. Efekt wow jest tym większy, że obok niego ustawiono wyświetlacz z bardzo rzucającą się w oczy bruzdą.

źródło: SamMobile

Mając na uwadze wcześniejsze doniesienia, można spodziewać się, że pokazany na CES 2026 ekran zostanie zastosowany w pierwszym składanym smartfonie Apple, którego (prawdopodobny) wygląd pokazał niedawno jeden z leaksterów (według niego smartfon może nazywać się iPhone Ultra). Niewykluczone, że wykorzysta go również sam Samsung w przynajmniej jednym z nowych składaków.

A tutaj warto przypomnieć, że w przygotowaniu jest m.in. Galaxy Z Fold o podobnej do pierwszego składanego iPhone’a formie, tj. zbliżonej do kwadratu, nie prostokąta.

Nie tylko „iPhone Fold” (lub „iPhone Ultra”) będzie przełomowy

Choć pierwszy składany iPhone zdecydowanie będzie największą nowością od lat (w przeciwieństwie do iPhone Air, który został zaprezentowany 9 września 2025 roku i okazał się komercyjną klapą), to Apple szykuje więcej „przełomowych” zmian w swojej ofercie.

Jedną z nich ma być wykorzystanie sensora o rozdzielczości 200 Mpix w aparacie w iPhonie. Jest to jednak odległa przyszłość, ponieważ pierwszym smartfonem Apple z aparatem z 200 Mpix matrycą ma być… iPhone 21. Prawdopodobnie mowa tu o iPhone 21 Pro (Max), którego premiery należy spodziewać się najwcześniej w 2028 roku (jeśli w 2027 roku zadebiutuje iPhone 20, a nie iPhone 19).

W związku ze spodziewaną zmianą harmonogramu – iPhone 18 ma oficjalnie ujrzeć światło dzienne na początku 2027 roku, a nie jesienią 2026 roku – iPhone 21 bez dopisku „Pro” najpewniej zostanie wprowadzony na rynek dopiero wiosną 2029 roku.