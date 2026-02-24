iPhone już to ma. Teraz będzie miał też Android

Do iOS regularnie trafiają opcje dostępne wcześniej tylko na Androidzie i tak samo Android co jakiś czas wzbogaca się o funkcje, z których od dawna mogli korzystać posiadacze iPhone’ów. Zapowiada się na kolejną taką sytuację i to jest dobra wiadomość dla użytkowników.

Android pozwoli udostępniać lokalizację na żywo w aplikacji Wiadomości Google

iOS 17, który został zaprezentowany 5 czerwca 2023 roku, umożliwił udostępnianie swojego położenia innym użytkownikom w czasie rzeczywistym, dzięki czemu – na przykład – ojciec może upewnić się, że jego dziecko dotarło bezpiecznie do akademika. To zdecydowanie przydatna funkcja i wkrótce podobne rozwiązanie może zostać wdrożone również na Androidzie.

Serwis Android Authority odkrył bowiem w kodzie aplikacji Wiadomości Google (konkretniej w wersji messages.android_20260220_01_RC00.phone.openbeta_dynamic) wsparcie dla funkcji udostępniania lokalizacji na żywo w czacie. Udało mu się nawet ją uruchomić:

Na wideo widać, że osoba, która chce udostępnić podgląd swojej lokalizacji na żywo w Wiadomościach Google, może wybrać czas, przez jaki zamierza to robić – godzinę, dzisiejszy dzień lub jeszcze inny zakres. Ponadto widać poziom naładowania baterii w smartfonie.

W przypadku, gdy osoba, której jest udostępniania lokalizacja w czasie rzeczywistym, nie ma dostępu do tej funkcji na swoim urządzeniu, otrzyma link do transmisji lokalizacji na żywo. Jeżeli ma ona aplikację Google Find Hub, link otworzy się właśnie w tym programie. Jeśli nie – w przeglądarce internetowej.

Nie wiadomo jednak, kiedy Google wdroży to rozwiązanie na Androidzie. Niewykluczone, że dowiemy się tego podczas konferencji Google I/O 2026, która zaczyna się 19 maja 2026 roku.

Smartwatche z Wear OS staną się jeszcze bardziej samodzielne

Już teraz natomiast amerykański gigant wdraża nową funkcję na smartwatchach z Wear OS. W wykazie zmian i nowości w Usługach Google Play w wersji 26.07 z 23 lutego 2026 roku, w sekcji Bezpieczeństwo i tryb alarmowy, podano, że Dzięki tej funkcji możesz teraz otrzymywać ostrzeżenia o trzęsieniu ziemi na urządzeniach Wear, nawet jeśli nie są one sparowane z telefonem.

Dzięki tej zmianie funkcja ta może pomóc uratować więcej osób, ponieważ nie każdy ma zawsze przy sobie (włączony) smartfon. Na tę chwilę nie jest ona dostępna w samej Polsce, natomiast jest między innymi w wielu popularnych destynacjach urlopowych w Europie.