Rainbow Six Mobile w końcu trafił na smartfony

Po Electronic Arts i Activision przyszedł czas, aby Ubisoft spróbował swoich sił na arenie mobilnych FPS-ów. Po latach testów i szlifowania najwyższa pora na oficjalną, globalną premierę Rainbow Six Mobile.

Rainbow Six Siege w skrócie

Jeżeli Wasz głód sieciowych strzelanek na smartfony i tablety musi być poprzedzony odpowiednim zbadaniem tematu – służę pomocą. Mobilny R6 to FPS bazujący na Rainbox Six Siege – taktycznym shooterze, rozwijanym przez Ubisoft od 2015 roku, gdzie na mapach ścierają się dwie asymetryczne drużyny: terrorystów i sił AT.

Przez „asymetrię” rozumie się w tym przypadku różnice w umiejętnościach – wzorem Overwatcha czy Valoranta nie wybieramy tutaj klasy żołnierza, tylko operatora z przypisanymi zdolnościami. Dla przykładu: Ela dysponuje zestawem przylepiających się do ścian min inspirowanych granatami „Grzmot”, w ekwipunku Kaida znajdują się szpony do wzmacniania zasieków czy tarcz elektrycznością, a Osa nosi ze sobą kuloodporną tarczę, która jest jednocześnie przezroczysta.

Na mapie w trakcie jednej rozgrywki realizowane jest jedno z kilku zadań, m.in. odbicie zakładnika czy rozbrojenie bomby. Typowy szybki mecz składa się z czterech rund i trwa kilka minut. Od 2025 roku Rainbow Six Siege przeszedł na model free-to-play, a dodatkowe wydatki wiążą się z zakupem operatorów czy wyjątkowych skórek.

Rainbow Six Mobile dostępne dla wszystkich

Rainbow Six Mobile to najprościej rzecz biorąc skompresowana wersja Siege’a – również darmowa. Do dyspozycji graczy oddano póki co 25 operatorów i sześć map – Bank, Border i Clubhouse, Oregon, Summit i Villa. Dla osób, które grają już w Rainbow Six Siege X (tak nazywa się gra po przejściu na F2P), przygotowano też prezent powitalny w postaci skórki do broni i tła. Przy połączeniu kont za pomocą Ubisoft Connect możecie również zyskać nową skórkę do Caveiry.

Przepustkę sezonową w pełnej wersji gry otwiera Operation Sand Wraith, w trakcie którego udostępniono nowego operatora – Deimosa, nowe elementy kosmetyczne dla płacących oraz wyzwania dostępne dla każdego. Rainbow Six Mobile jest dostępny zarówno na Androida, jak i na iPhone’y.

Rainbow Six Mobile (Źródło: Ubisoft)

Mam nadzieję, że tytuł nie podzieli losu mobilnego Apex Legends, zamkniętego w maju 2023 roku czy Call of Duty: Warzone Mobile, wygaszonego w maju 2025 roku.