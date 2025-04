Motorola pokazała swój pierwszy laptop. Wygląda nieźle

Firma Motorola zaprezentowała dziś w Indiach trzy nowe urządzenia i wcale nie są to smartfony. Producent pochwalił się pierwszym laptopem (w dwóch wariantach) oraz nieźle wyposażonym tabletem.

Pierwszy laptop Motorola: Moto Book 60 to ciekawa propozycja

Nie tak dawno temu Motorola zapowiedziała, że wejdzie na rynek laptopów. Szybko to spełniła, bo 17 kwietnia 2025 roku w Indiach zaprezentowała swoje pierwsze urządzenia tej kategorii.

Premierowy sprzęt nazywa się Moto Book 60 i występuje w dwóch wariantach – z 8-rdzeniowym procesorem Intel Core 5 210H (o taktowaniu sięgającym 4,8 GHz w trybie Turbo) oraz 10-rdzeniowym procesorem Intel Core 7 240H (o taktowaniu dochodzącym do 5,2 GHz). Poza tym jednym szczegółem oba laptopy są bliźniakami. Co oferują?

Jeden i drugi laptop Motorola Moto Book 60 dorzuca do procesora 16 GB RAM typu DDR5, a na pliki oddaje 512 GB lub 1 TB przestrzeni na dysku SSD. Do wyświetlania obrazu służy 14-calowy panel OLED o rozdzielczości 2880×1800 pikseli, co daje całkiem fajną przestrzeń roboczą. Ekran cechuje się też częstotliwością odświeżania 120 Hz, pokryciem 100% palety DCI-P3 i jasnością do 500 nitów.

Motorola Moto Book 60 (źródło: Motorola)

Wewnątrz wykonanej z aluminium obudowy znalazło się również miejsce na akumulator o pojemności 60 Wh, głośniki stereo oraz moduły łączności bezprzewodowej Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4. Interfejs przewodowy tworzą zaś dwa porty USB-A, dwa porty USB-C, złącze HDMI i mini jack. Wszystko to przy grubości poniżej 17 mm i wadze od 1,39 kg. W transporcie laptop ten powinien więc być całkiem wygodny.

Specyfikacja i cena Moto Book 60 w Indiach

Podsumujmy – oto specyfikacja laptopa Motorola Moto Book 60:

14-calowy wyświetlacz OLED 120 Hz o rozdzielczości 2880×1800 pikseli i jasności 500 nitów,

procesor Intel Core 5 210H lub Intel Core 7 240H,

16 GB RAM (DDR5-5600) i dodatkowy slot (do 16 GB),

SSD o pojemności 512 GB lub 1 TB (M.2 2242 PCIe 4.0) i dodatkowy slot (M.2 2280),

akumulator 60 Wh z obsługą ładowania o mocy 65 W,

kamerka 1080p + IR,

głośniki stereo (2x 2 W) z Dolby Atmos,

dwa mikrofony,

podświetlana klawiatura z gładzikiem multi-touch,

2x USB-A, 2x USB-C, HDMI 1.4b, mini jack i microSD,

Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4,

system Windows 11 Home,

obudowa z aluminium, spełniająca wymogi MIL-STD-810H,

wymiary 313,4×221×16,9 mm,

waga od 1,39 kg.

Laptop dostępny jest w zielonej i fioletowej wersji, a jego ceny w Indiach rozpoczynają się od 66990 rupii, co po obecnym kursie oznacza równowartość ~2960 złotych.

Jest też tablet – Motorola Moto Pad 60 Pro

Wraz z laptopem swoją premierę ma tablet Motorola Moto Pad 60 Pro. To całkiem nieźle wyposażone urządzenie, z 12,7-calowym wyświetlaczem LCD o rozdzielczości 2944×1840 pikseli i częstotliwości odświeżania 144 Hz. Najgorzej w tym kontekście wypada maksymalna jasność, wynosząca jedynie 400 nitów.

Sercem modelu Moto Pad 60 Pro jest chipset MediaTek Dimensity 8300, z którym współpracuje maksymalnie 12 GB RAM typu LPDDR5X oraz 128 lub 256 GB pamięci masowej w formacie UFS 2.2. Uwagę przykuwa także akumulator o pojemności 10200 mAh, obsługujący ładowanie z mocą 45 W.

Moto Pad 60 Pro (źródło: Motorola)

Aparat z tyłu ma 13 Mpix, a z przodu – 8 Mpix. System audio tworzą zaś cztery głośniki JBL z Dolby Atmos. Za łączność odpowiadają z kolei moduły Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3. Dopełnieniem całości jest natomiast dołączany do zestawu rysik, rejestrujący 4096 poziomów nacisku i działający do 35 godzin na jednym ładowaniu.

Specyfikacja i cena Motorola Moto Pad 60 Pro w Indiach

Podsumujmy:

12,7-calowy wyświetlacz LCD 144 Hz o rozdzielczości 2944×1840 pikseli i jasności 400 nitów,

procesor MediaTek Dimensity 8300 (4 nm; 3,35 GHz),

8 lub 12 GB RAM (LPDDR5X),

128 lub 256 GB pamięci masowej (UFS 2.2) z czytnikiem kart microSD,

akumulator 10200 Wh ze wsparciem dla ładowania 45 W,

aparat 13 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu,

cztery głośniki JBL z Dolby Atmos,

Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3,

system Android 14 (z aktualizacją do Androida 16),

wymiary 291,8×189,1×6,9 mm,

waga 615 gramów.

Tablet dostępny jest wyłącznie w kolorze zielonym, a jego ceny rozpoczynają się od 26999 rupii (~1190 złotych) za wariant 8/128 GB i sięgają 28999 rupii (~1280 złotych) w przypadku konfiguracji 12/256 GB.

Na razie nic nie wiadomo na temat ewentualnego rozszerzenia dostępności opisywanych urządzeń poza granice Indii.