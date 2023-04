Nowa funkcja w aplikacji mObywatel. Będziesz z niej korzystać

Aplikacja mObywatel jest nieustannie rozwijana – odpowiedzialna za nie Cyfryzacja KPRM sukcesywnie wzbogaca ją o nowe funkcje, a przed nami udostępnienie całkowicie nowej, mocno odświeżonej wersji. Zanim to jednak nastąpi, wdrożono mniej spektakularną, ale wciąż ważną i przydatną nowość.

Aplikacja mObywatel z nową metodą autoryzacji

W zamyśle program ten ma oferować jak najwięcej przydatnych na co dzień funkcji. Już od dawna nie jest to tylko miejsce, w którym można zgromadzić „cyfrową tożsamość” (czyli informacje z dowodu osobistego, prawo jazdy i różnego rodzaju legitymacje) oraz e-recepty i unijny certyfikat COVID. Niedawno wdrożono do aplikacji możliwość składania wniosków i zgłaszania naruszeń środowiskowych, a to wciąż jedynie przedsmak tego, co szykuje Cyfryzacja KPRM.

źródło: Cyfryzacja KPRM

Dziś poinformowała, że aplikacja mObywatel wzbogaciła się o kolejną nowość – może posłużyć jako metoda autoryzacji logowania do profilu zaufanego oraz potwierdzania operacji wykonywanych z jego użyciem. Posłużą do tego powiadomienia push z programu. To nowość, bowiem do tej pory można to było robić wyłącznie za pomocą SMS-ów, które przychodziły na podany numer telefonu.

Wspomniana przed chwilą metoda nie zniknie, ale nowa, z wykorzystaniem aplikacji mObywatel, z pewnością zostanie wybrana przez wiele osób, ponieważ jest wygodniejsza i szybsza, a także – co nie mniej ważne – bezpieczniejsza niż przepisywanie kodu z otrzymanej wiadomości SMS.

Jak aktywować autoryzację za pomocą powiadomień push w aplikacji mObywatel?

Wymaga to trochę wysiłku, ale dzięki temu w przyszłości zaoszczędzicie sporo czasu, szczególnie jeśli często korzystacie z Profilu zaufanego. Aby aktywować autoryzację z wykorzystaniem aplikacji mObywatel, musicie najpierw zalogować się do swojego Profilu zaufanego na tej stronie internetowej. Wtedy Waszym oczom ukaże się taki komunikat:

Kiedy klikniecie „Nie pokazuj mi więcej” lub „Przypomnij mi później”, przejdziecie do panelu swojego Profilu zaufanego. W prawym górnym rogu klikacie strzałkę i wybieracie pozycję „Profil zaufany”, a następnie po lewej stronie „Szczegóły profilu” – wówczas zobaczycie opcję „Zmień metodę autoryzacji”. Klikacie ją, a później kafelek z napisem „Zmień na push” i zatwierdzacie operację w aplikacji mObywatel na swoim smartfonie. A przynajmniej tak to wygląda w teorii, bowiem w moim przypadku kończy się to informacją o wewnętrznym błędzie serwera.

Możliwe, że to początkowe, przejściowe problemy z aktywacją autoryzacji za pomocą powiadomień push. Kiedy już uda się Wam to zrobić, każde logowanie do Profilu zaufanego oraz zmiany w nim, jak również podpisanie dokumentu potwierdzicie właśnie w ten sposób, zamiast przepisywać ośmiocyfrowy kod z SMS-a. Oczywiście wcześniej musicie się zalogować za pomocą nazwy użytkownika lub adresu e-mail i hasła – to się nie zmieni.