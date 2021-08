Google Pixel 5a 5G wkracza na rynek. Ma wiele zalet, w tym naprawdę pojemny akumulator

Mamy dwie ważne wiadomości dla fanów smartfonów z linii Pixel – jedną dobrą, a drugą złą. Google oficjalnie pokazało model Pixel 5a 5G, ale będzie on dostępny tylko w dwóch krajach.

Większy ekran, większy akumulator i niższa cena

Google Pixel 5a 5G nie wprowadza ogromnych zmian względem swojego poprzednika, ale na pokładzie znalazło się kilka usprawnień, które jak najbardziej czynią go jeszcze ciekawszą propozycją.

Pod względem wyglądu mamy do czynienia tylko z kontynuacją wcześniejszego wzornictwa, ale niekoniecznie musi to być wadą. W końcu otrzymujemy atrakcyjną i nowoczesną konstrukcję, która nie ma powodów do wstydu na tle konkurencji ze stajni Samsunga czy Xiaomi. Ponadto pojawiła się ochrona IP67.

Google Pixel 5a 5G (fot. Google)

Uwagę zwraca nieznacznie większy wyświetlacz – 6,34 cala względem wcześniejszych 6,2 cala. Ekran ma rozdzielczość 2400×1080 pikseli, został wykonany w technologii OLED i oferuje odświeżanie na poziomie 60 Hz. Nieoficjalne informacje o ekranie 90 Hz niestety się nie potwierdziły. Przód chroniony jest warstwą szkła Corning Gorilla Glass.

Google Pixel 5a 5G pod względem mocy obliczeniowej powinien okazać się wystarczający dla większości klientów. Jego sercem jest procesor Qualcomm Snapdragon 765G, któremu towarzyszy 6 GB RAM i 128 GB przestrzeni na dane użytkownika.

Google Pixel 5a 5G (fot. Google)

Zestaw aparatów jest identyczny jak w poprzedniku, a więc przedni ma 8 Mpix (f/2.0), zaś na pleckach umieszczono zestaw składający się z głównego obiektywu o rozdzielczości 12,2 Mpix (f/1.7) i ultraszerokokątnego 16 Mpix (f/2.2) o kącie widzenia 107°.

Osoby ceniące długi czas pracy, bez konieczności sięgania po ładowarkę, powinny być zadowolone z większego akumulatora – 4680 mAh względem wcześniejszych 3885 mAh. Według zapewnień Google, Pixel 5a 5G bez problemu poradzi sobie z działaniem przez cały dzień, a w trybie oszczędzania energii można liczyć nawet na dwa dni. W zestawie znajdzie się ładowarka o mocy 18 W. Natomiast całość działa pod kontrolą Androida 11, a szybka aktualizacja do Androida 12 jest pewna.

Dobra cena, ale słaba dostępność

Google Pixel 5a 5G będzie sprzedawany od 26 sierpnia tylko w czarnej wersji kolorystycznej. Dla osób, które chcą mieć inny kolor, Google przygotowało cztery wersje oryginalnego etui.

Google Pixel 5a 5G został wyceniony na 449 dolarów, czyli o 50 dolarów mniej niż Pixel 4a 5G. Trzeba przyznać, że brzmi nieźle. Niestety, ale nowy smartfon Google Pixel 5a trafi do sprzedaży tylko w USA i Japonii.