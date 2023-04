Nowy smartwatch Garmin Instinct 2X Solar nie potrzebuje ładowarki

Najczęściej wymienianą wadą smartwatchy jest zbyt krótki czas pracy na akumulatorze. W przypadku najnowszego modelu w ofercie marki Garmin – Instinct 2X Solar nie można podnieść takiego zarzutu.

Smartwatch Garmin Instinct 2X Solar ma potencjalnie nieograniczony czas pracy. Jak to możliwe?

Nie jest to pierwszy tego typu zegarek w ofercie tej marki – potencjalnie ładowarki nie potrzebuje też m.in. Instinct Crossover, który oficjalnie zadebiutował w listopadzie 2022 roku. Dziś producent zaanonsował model Instinct 2X Solar, który także ma teoretycznie nieograniczony czas pracy. Jest to możliwe, ponieważ również to urządzenie wspiera technologię ładowania solarnego, czyli – upraszczając – może czerpać ono energię ze słońca. Bez ładowania energią słoneczną ma według deklaracji firmy pracować do 40 dni.

Instinct 2X Solar (źródło: Garmin)

W przypadku Instinct 2X Solar producent podkreśla nie tylko teoretycznie nieograniczony czas pracy z dala od ładowarki, ale też zintegrowaną latarkę LED o zmiennej intensywności – użytkownik będzie miał do dyspozycji czerwone lub regulowane białe światło, a także tryb stroboskopowy, w którym światło dopasowuje się do rytmu biegu i zmienia kolor z białego na czerwony. Z kolei w wersji Tactical światełko LED może świecić na biało lub na zielono.

W kopercie o średnicy 50 mm umieszczono też monochromatyczny wyświetlacz o rozdzielczości 176×176 pikseli. Smartwatch spełnia wymogi amerykańskiego standardu wojskowego (MIL-STD-810) w zakresie odporności na działanie wysokiej temperatury, wstrząsów i wodoszczelności (10 ATM).

Instinct 2X Solar oferuje również szereg przydatnych dla użytkowników funkcji, w tym całodobowe monitorowanie zdrowia i kondycji (m.in. monitorowanie pulsu, snu i oddechu oraz pulsoksymetr), wbudowane aplikacje do biegania, jazdy na rowerze, pływania, treningu siłowego i innych aktywności wraz z danymi pułapu tlenowego i innymi funkcjami treningowymi, a także pomiar zmienności tętna (HRV) podczas snu oraz analizę danych zbieranych podczas treningu i czasu regeneracji.

Ponadto Instinct 2X Solar oddaje do dyspozycji technologię GNSS (tj. śledzenie lokalizacji), 3-osiowy kompas, barometr i wysokościomierz barometryczny oraz funkcję TracBack, która pomaga odtworzyć wcześniejszą trasę i znaleźć drogę do punktu początkowego. Naturalnie nie zabrakło też wsparcia dla płatności mobilnych Garmin Pay. A do tego producent podkreśla, że jest to jego pierwszy smartwatch, oferujący aktywność do biegu z przeszkodami (OCR), która uwzględnia segmenty biegowe i różnego rodzaju przeszkody.

Cena, dostępność

Instinct 2X Solar jest już dostępny na stronie producenta za 449,99 euro (równowartość ~2100 złotych). Wersja Tactical kosztuje natomiast 499,99 euro (~2335 złotych).