Dobra Paczka dostępna w Żabkach w całej Polsce. Uratuj jedzenie przed zmarnowaniem

Marnowanie jedzenia to niestety powszechne zjawisko, co jest tym straszniejsze, że w wielu miejscach na świecie każdego dnia umiera z głodu mnóstwo osób. Żabka jakiś czas temu uruchomiła pilotażowy program o nazwie Dobra Paczka, który teraz został udostępniony w całej Polsce.

Nie marnuj jedzenia

Jestem wielkim przeciwnikiem marnowania jedzenia. Zawsze kupuję tylko tyle, ile potrzebuję, bo gdy czegoś mi zabraknie, mogę ubrać się i pójść do sklepu, żeby to kupić (co ma przy okazji tę zaletę, że dzięki temu jem świeże produkty). Nie mam też problemu, żeby zjeść coś, czego termin ważności już teoretycznie upłynął, a praktycznie wciąż nadaje się do zjedzenia (naturalnie w granicach rozsądku).

To praktyka, która – moim zdaniem – powinna być standardem. Niestety nie jest i niejednokrotnie byłem u kogoś świadkiem wyrzucenia jedzenia. Żeby nie było, nie jestem święty, bo też raz na jakiś czas zdarzy mi się o czymś zapomnieć – czasami coś wsadzę głęboko do lodówki, a kiedy najczęściej przypadkiem się na to natknę, nie nadaje się już do spożycia. Mimo wszystko staram się nie marnować jedzenia i wiercę o to dziurę w brzuchu wszystkim najbliższym mi osobom.

Szczególnie że oprócz rozsądnych zakupów warto też korzystać z aplikacji, jak na przykład Foodsi czy Too Good Too Go, za pośrednictwem których można kupić wciąż dobre jedzenie w znacznie niższej cenie – korzystam i szczerze polecam, tym bardziej, że czasami można dzięki temu spróbować czegoś, czego wcześniej się nie jadło.

Szczęście w nieszczęściu, że szalejąca inflacja i powszechna drożyzna skłoniła wiele osób do robienia bardziej przemyślanych zakupów i niemarnowania jedzenia. W tym przypadku sprawdza się zasada, że jeśli kogoś nie można do czegoś nakłonić po dobroci, to da się to już zrobić siłą. Podziękuje za to nie tylko portfel, ale też środowisko, bowiem produkcja żywności często ma negatywny wpływ na to ostatnie.

Dobra Paczka dostępna w Żabkach w całej Polsce

Dobra Paczka została uruchomiona w 55 Żabkach w Poznaniu pod koniec 2021 roku, a w sierpniu 2022 roku również we Wrocławiu. Jak zauważył serwis Wiadomości Handlowe, od dziś mogą do tego projektu przystąpić franczyzobiorcy Żabki w całej Polsce – obecnie jest to ~830 z 8900 sklepów w kraju.

Co to jest Dobra Paczka? To usługa w aplikacji żappka (połączona z modułem Zamów i odbierz), za pośrednictwem której można kupić (de facto zarezerwować w sklepie z płatnością przy odbiorze) paczkę z produktami spożywczymi (zwykle dwoma, maksymalnie trzema), których termin ważności wkrótce upłynie – zawsze o 50% taniej (od ceny regularnej).

Do wyboru są Dobra Paczka MIX, VEGE, VEGAN. Mogą się w nich znaleźć na przykład kanapki, sałatki lub dania gotowe, ale nie tylko – zawartość zależy od sklepu. W aplikacji dostępna jest mapa – można na niej znaleźć sklep Żabka, w którym jeszcze jest Dobra Paczka danego typu (dostępne są filtry rodzajów paczek, aby każdy łatwiej znalazł taką, jaką jest zainteresowany), bo domyślnie pokazuje dostępność usługi i Dobrych Paczek w preferowanym przez użytkownika.

Co ważne, podczas zamawiania Dobrej Paczki trzeba podać przedział czasowy, w którym ją odbierzecie. Jeśli tego nie zrobicie, Wasza rezerwacja zostanie anulowana, aby ktoś inny mógł uratować jedzenie przed zmarnowaniem.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że Dobra Paczka nie tylko pozwala ograniczyć marnowanie jedzenia i kupić nadające się do spożycia produkty spożywcze w niższej cenie, ale też pomaga ograniczyć straty franczyzobiorców sklepów Żabka, w tym związanych z kosztami utylizacji produktów świeżych, których termin ważności minął.