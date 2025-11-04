Nadchodzi nowy Lidlomix. Tani, mały i funkcjonalny

Termorobot Silvercrest Monsieur Cuisine Smart, potocznie nazywany także Lidlomixem, doczekał się nowego brata. Trudno nazwać go następcą, ale będzie świetnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą zaoszczędzić sobie miejsca na blacie.

Nie masz miejsca na Thermomixa albo Lidlomixa? Ten robot będzie rozwiązaniem

Jeśli czytaliście jeden z moich artykułów to o Lidlomixie – a w zasadzie termorobocie Silvercrest Monsieur Cuisine Smart – wiecie już prawie wszystko. Często wspominam, że trzeba dla niego wygospodarować naprawdę sporo miejsca na kuchennym blacie. Maszyna ma 30,1 centymetra szerokości, 37,2 centymetra wysokości i aż 45,7 centymetra długości. Podejrzewam, że taka wielkość zniechęca do zakupu sporo osób.

Lidl chyba wreszcie to zauważył, bo już wkrótce wprowadzi do swoich sklepów w Polsce nowy model termorobota – Monsieur Cuisine Compact. Jak już sama nazwa wskazuje, jego główną cechą ma być kompaktowość. Ponadto – zgodnie z deklaracją producenta – model ten ma wyróżniać się lekkością. Warto od razu zaznaczyć, że różnic w stosunku do Monsieur Cuisine Smart jest jednak dużo więcej.

Monsieur Cuisine Compact vs Monsieur Cuisine Smart (źródło: Lidl)

Monsieur Cuisine Compact – jaki jest nowy, kompaktowy Lidlomix?

Przede wszystkim uwagę zwraca fakt, że Monsieur Cuisine Compact jest pozbawiony dużego, kolorowego, 8-calowego ekranu dotykowego, na którym można wyświetlać przepisy, odtwarzać filmy z instrukcją gotowania czy ustawiać wszelkie parametry urządzenia. W zamian mamy tutaj do czynienia z niewielkim panelem dotykowym. Podobnie jak starszy model, tak i Compact łączy się z aplikacją na smartfony.

Monsieur Cuisine Compact (źródło: Lidl)

Nowy model Lidlomixa nadal jest wszechstronny i oferuje funkcje, takie jak gotowanie, smażenie, wyrabianie ciasta, mieszanie, siekanie czy miksowanie. Warto podkreślić, że w zestawie nie znajdziemy jednak nakładki do gotowania na parze, choć Lidl twierdzi, że akcesorium jest sprzedawane oddzielnie. Na uwagę zwraca też maksymalna pojemność misy robota – zamiast 3 litrów użytkownik ma do dyspozycji 1,5 litra.

Model robota Monsieur Cuisine Smart Monsieur Cuisine Compact Moc 1200 W 500 W Wymiary maszyny 45,7×30,1×37,2 cm 40,1×24,6×29,3 cm Masa robota 11,4 kilograma 5,4 kilograma Pojemność misy 4,5 litra 2 litry Maksymalna pojemność napełnienia 3 litry 1,5 litra Maksymalna masa ciasta do ugniatania 1000 gramów 500 gramów Wyświetlanie przepisów na ekranie TAK NIE Liczba programów automatycznych 12 3 Sterowanie Na ekranie dotykowym, smartfonem Smartfonem

Monsieur Cuisine Compact może być świetnym rozwiązaniem dla studentów, singli czy par lub podczas przygotowywania niewielkich porcji. Uwierzcie mi – nie ma nic gorszego niż mała ilość jedzenia, która ubrudziła ogromną, 4,5-litrową misę, choć nie jest to też sytuacja bez wyjścia. W większości takich przypadków sprawę załatwi sprzedawany oddzielnie reduktor pojemności.

Nowy, kompaktowy Lidlomix wkrótce zadebiutuje w Polsce

Zgodnie z polską stroną, Monsieur Cuisine Compact ma zadebiutować w Polsce już 24 listopada 2025 roku. Cena póki co nie jest znana, jednak u naszych sąsiadów sprzęt pojawił się już w internetowym sklepie Lidla.

Monsieur Cuisine Compact sprzedawany jest w Czechach za 6499 koron czeskich, podczas gdy Monsieur Cuisine Smart za 12999 koron czeskich. Podobnie sytuacja prezentuje się w Belgii – Compact kosztuje 250 euro, a Smart 500 euro. Cena nowego modelu jest w obu przypadkach dwukrotnie mniejsza w porównaniu do poprzedniego wariantu.

Można spodziewać się, że w Polsce będzie podobnie. Obecnie Monsieur Cuisine Smart kosztuje 2499 złotych, więc Monsieur Cuisine Compact prawdopodobnie będzie kosztował około 1250 złotych.