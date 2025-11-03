Nowy smartfon za 499 złotych w Polsce. Jak wypada na tle rywali?

W polskich sklepach lada moment wyląduje smartfon Honor X5c Plus. To całkiem ciekawie przedstawiający się model z niskiej półki cenowej, który może okazać się niezłą opcją dla osób o nieco mniejszych wymaganiach (ale czy najlepszą?).

Polska premiera smartfona Honor X5c Plus. Jaka cena?

Blisko miesiąc temu w Arabii Saudyjskiej zadebiutował całkiem nieźle pomyślany reprezentant niskiej półki cenowej – Honor X5c Plus. Dziś producent oficjalnie ogłosił, że 5 listopada 2025 roku wystartuje sprzedaż tego modelu w naszym kraju. Smartfon dostępny będzie w tylko jednej konfiguracji (z 4 GB RAM i 128 GB pamięci na pliki), ale w dwóch kolorach (czarnym i błękitnym). Został wyceniony na 499 złotych.

Co otrzymujemy za pięć stówek? Ano smartfon wyposażony w nie najnowszy, ale całkiem przyzwoity procesor MediaTek Helio G81 i akumulator o pojemności nieco większej niż standardowa: 5260 mAh. I tylko szkoda, że ładowanie odbywa się z mocą maksymalnie 15 W. Dobrze za to brzmi obietnica zachowania ponad 80% pojemności po 1000 ładowaniach.

Do wyświetlania obrazu telefon wykorzystuje 6,74-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+, częstotliwości odświeżania 90 Hz i jasności sięgającej (tylko) 450 nitów. Kawałek jego tafli dla siebie zabiera kamerka 5 Mpix do selfie, a z tyłu zainstalowany został aparat o rozdzielczości 50 Mpix. Całość uzupełnia system MagicOS 9.0, a zamyka konstrukcja o grubości 7,89 mm. Waga zaś wynosi 186 g.

Honor X5c Plus (fot. Honor)

Czy warto kupić smartfon Honor X5c Plus za 500 złotych?

Trudno, oczywiście, odpowiedzieć na tak zadane pytanie na podstawie samej specyfikacji. Niemniej fakty są takie, że Honor X5c Plus w dniu premiery nie będzie raczej najbardziej opłacalną opcją na rynku.

Za parę dyszek mniej można bowiem kupić smartfon Motorola Moto G15 – z tym samym procesorem, ale 8 GB RAM i wyświetlaczem Full HD+, a do tego niewiele mniejszym akumulatorem (5200 mAh).

Jeśli jak najdłuższy czas pracy jest dla Ciebie priorytetem, to możesz też postawić na model Motorola Moto G06 Power z akumulatorem o pojemności 7000 mAh za 399 złotych, a inną ciekawą opcją jest smartfon Redmi 13, którego bateria ma tylko 5030 mAh, ale za to został on wyposażony w wydajniejszy akumulator MediaTek Helio G91 i 6 GB pamięci operacyjnej. Startował w cenie dwa razy wyższej, ale aktualnie można go kupić za ok. 400 złotych.