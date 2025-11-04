Paczkomaty InPostu staną w… bankach

Paczkomat na stałe wpisał się w polski krajobraz, aczkolwiek wciąż są miejsca, gdzie maszyny InPostu jeszcze nie stoją. Lista takich lokalizacji wkrótce jednak się skróci. Automaty paczkowe polskiej marki zostaną bowiem uruchomione w… bankach.

Paczkomat InPost w (wybranych) placówkach banku BNP Paribas

BNP Paribas jest pierwszym bankiem w Polsce, który zdecydował się umieścić maszyny InPostu w swoich placówkach. Urządzenia zostaną umieszczone w wybranych Centrach Klienta – na początek, w ramach pilotażu, w sześciu miastach. Bank jest jednak przekonany, że jest to oczekiwane udogodnienie.

Klaudiusz Spendowski, Project Manager ds. rozwoju sieci sprzedaży w Banku BNP Paribas, stwierdził bowiem, że połączenie usług bankowych i logistycznych ma ogromny potencjał, ponieważ użytkowników bankomatu i automatu paczkowego łączą te same oczekiwania – wygody i bezpieczeństwa.

Oczekiwania ma również sam bank, gdyż liczy, że dostępność Paczkomatów InPostu przyczyni się do wzrostu ruchu w Centrach Klienta BNP Paribas. Niekoniecznie muszą za niego odpowiadać wyłącznie klienci tego banku – niewykluczone, że zachęci to nowe osoby do skorzystania z usług BNP Paribas, gdy zobaczą przy okazji reklamę interesującej oferty.

A potencjał jest ogromny, gdyż – jak wynika z przytaczanych przez bank danych z badania Gemius 2025 – Paczkomaty InPostu są preferowaną formą dostawy zakupów przez internet dla ponad 87% ankietowanych ogółem i aż 94% dla osób w wieku 15-24 lata.

W których Centrach Klienta Banku BNP Paribas staną Paczkomaty InPost? (adresy)

W ramach pilotażu maszyny InPostu zostaną uruchomione w ośmiu placówkach w sześciu miastach w Polsce:

w Białymstoku przy ulicy Sienkiewicza 3,

w Gdyni przy ulicy Kartuskiej 20,

w Krakowie przy ulicy Bonarka 8,

w Kutnie przy ulicy Podrzecznej 18,

w Opolu pod adresem Rynek 24/25,

w Warszawie przy Alei Niepodległości 119, przy ulicy Bora Komorowskiego 37, przy ulicy Wrocławskiej 20.



BNP Paribas informuje, że ma w planach postawić i uruchomić Paczkomaty InPostu w kolejnych lokalizacjach. Bank ma obecnie 358 Centrów Klienta, a 179 z nich to placówki, funkcjonujące w modelu bezgotówkowym (czyli bez tradycyjnej obsługi kasowej). Z kolei 143 placówki są dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością lub niepełnosprawnością.