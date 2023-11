Orange stawia na 5G. Ma solidne argumenty

Technologia 5G to technologia przyszłości, która przyniesie wymierne korzyści nie tylko jej użytkownikom, ale też operatorom. Orange opublikowało artykuł, w którym wyjaśnia, dlaczego zamierza postawić na 5G.

Orange stawia na 5G, bo na tym skorzysta

Operator przytacza ogólną zasadę, według której im nowsza generacja sieci mobilnej, tym wyższa jej efektywność energetyczna. Przesłanie 1 GB danych przez 5G wymaga ~10 razy mniej energii niż przetransferowanie 1 GB przez sieć 4G (podobną oszczędność energii można uzyskać, porównując 3G do 2G i 4G do 3G). Orange podkreśla, że przekłada się to na niższą emisję CO 2 , lecz jednocześnie zapewni to firmie wymierne oszczędności w aspekcie finansowym.

Operator zakłada, że do 2025 roku jego sieć będzie zużywała co najmniej 7 razy mniej energii na 1 GB przesłany w technologii 5G niż w LTE, a do 2030 roku nawet co najmniej 15 razy. Nie tylko to jednak pomoże mu zaoszczędzić energię – już teraz okresowo wyłącza w nocy LTE w paśmie 2600 MHz, gdy sieć jest mniej obciążona (wówczas ruch sieciowy obsługują pozostałe częstotliwości).

Ponadto Orange w warunkach mniejszego obciążenia zmniejsza liczbę kanałów MIMO i wykorzystuje sekundowe okresy przerw w transmisji danych, by wyłączać elementy nadajników. Technologia 5G jest „bardziej elastyczna” niż poprzednie generacje – w jej przypadku operator będzie mógł w coraz krótszych odcinkach czasu i częściej włączać oraz wyłączać zasoby 5G w danym paśmie. Co najważniejsze: w sposób całkowicie niezauważalny dla użytkowników.

(fot. Wojtek Jabczyński @RzecznikOrange)

Orange przygotowuje się do uruchomienia „prawdziwego 5G”

Urząd Komunikacji Elektronicznej zakończył aukcję częstotliwości dla technologii 5G w ubiegłym miesiącu i jeszcze w październiku wszczął postępowanie ws. wydania decyzji rezerwacyjnych, które operatorzy powinni otrzymać na początku grudnia 2023 roku.

Na nasze pytanie, kiedy uruchomi 5G w swoim paśmie C 3600-3700 MHz, Orange odpowiedziało, że liczy, że uda się to zrobić jeszcze w tym roku. Aktualnie 5G tego operatora działa na częstotliwości 2100 MHz i według najnowszego rankingu RFBenchmark zapewnia średnią prędkość pobierania danych 49,3 Mbit/s, wysyłania 32,5 Mbit/s i opóźnienie 32,4 ms (stan na październik 2023 roku).

Wyniki podawane przez SpeedTest.pl są nieco inne – według tego benchmarku średnia prędkość pobierania danych w październiku 2023 roku wynosiła 70,6 Mbit/s, wysyłania 26,5 Mbit/s, a opóźnienie 27 ms. Wyniki opublikowane przez RFBenchmark wydają się jednak „bardziej obrazowe”, gdyż 5G Orange przetestowano blisko 27 tys. razy (vs zaledwie 5 tys. w SpeedTest.pl).