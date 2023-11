Jak po szybki internet, to do Plusa

Posiadacze urządzeń, za pomocą których można połączyć się z internetem, oczekują, że będzie on szybki, a połączenie stabilne. W aspekcie prędkości niezmiennie palmę pierwszeństwa dzierży Plus, który szczególnie w przypadku technologii 5G pozostawia konkurencję daleko w tyle.

Plus ma najszybszy internet

Choć brzmi to jak klasyczny tekst z artykułu sponsorowanego, to takie są fakty i Plus nie opłacił niniejszej publikacji. Po prostu powołujemy się na wyniki, podane przez SpeedTest.pl, który opublikował informacje na temat średnich prędkości internetu mobilnego w Polsce w październiku 2023 roku.

Bez zaskoczenia to właśnie w Plusie prędkość pobierania była najwyższa, zarówno w samej technologii 5G (130,7 Mbit/s), jak i we wszystkich razem wziętych (50,9 Mbit/s). Na tym jednak dominacja Plusa się kończy, gdyż zarówno pod względem średniej prędkości wysyłania danych, jak i średniego opóźnienia (ping) operator ten przegrał z konkurencją – jego wyniki są najgorsze (odpowiednio znacznie poniżej oraz powyżej średniej).

Plus wyprzedza konkurencję dzięki wykorzystaniu pasma 2600 MHz w całości na potrzeby technologii 5G, podczas gdy konkurencja współdzieli częstotliwość 2100 MHz pomiędzy 4G i 5G. W dodatku Plus wdrożył 5G Ultra, które agreguje 3 pasma częstotliwości (2600, 2100 i 1800 MHz), co pozwala rozpędzić się mu do nawet 1 Gbit/s, a przynajmniej w teorii, gdyż w praktyce jest to bardzo trudne „w terenie”.

Internet mobilny w Polsce przyspieszy. I to znacząco

Spodziewamy się, że analogiczny ranking SpeedTest.pl będzie wyglądał podobnie jeszcze co najmniej raz, gdy benchmark opublikuje zestawienie prędkości w listopadzie 2023 roku. W grudniu może się jednak wiele zmienić, gdyż w ostatnim miesiącu 2023 roku operatorzy powinni uruchomić 5G w paśmie 3,6 GHz – a na pewno planują to zrobić Orange, Play i T-Mobile.

Co z Plusem? Od niego otrzymaliśmy informację, że ma już plan i harmonogram rozpoczęcia jeszcze w tym roku dołączania nowych częstotliwości do (…) 5G, ale w przeciwieństwie do Orange, Play i T-Mobile nie zadeklarował wprost, że chce uruchomić 5G w swoim paśmie 3,4-3,5 GHz już w grudniu 2023 roku.