Mamy nowy ranking prędkości internetu w Orange, Play, Plus i T-Mobile

Dobry internet to szybki internet wraz ze stabilnym połączeniem. Operatorzy nieustannie ścigają się ze sobą, a w tym wyścigu pomagają im różne narzędzia. Kto wygrywa? Brak niekwestionowanego lidera i tylko jeden operator nie jest najlepszy.

Ranking prędkości internetu 5G w Orange, Play, Plus i T-Mobile – październik 2023 roku

Wcześniej SpeedTest.pl, a teraz RFBenchmark opublikował wyniki testów prędkości internetu mobilnego w Orange, Play, Plus i T-Mobile w październiku 2023 roku. Jak zawsze podał on osobno wyniki dla 5G i 4G oraz pominął rezultaty testów w technologii 3G, jako że przestała być ona powszechnie dostępna i byłyby one niekompletne. W ubiegłym miesiącu użytkownicy wykonali łącznie 629432 pomiary, w tym 97802 podczas korzystania z 5G (~15,54% całości).

Czy będzie dla kogoś zaskoczeniem, że (ponownie) w Plusie prędkość pobierania danych w 5G była najwyższa? Nie powinno. W październiku 2023 roku wynosiła ona średnio 138,3 Mbit/s. Dla porównania, w T-Mobile 54 Mbit/s, w Orange 49,3 Mbit/s, a w Play 49 Mbit/s. Tu jednak dominacja Plusa się kończy, gdyż w przypadku średniej prędkości wysyłania danych liderem jest Play z wynikiem 36,2 Mbit/s.

Na drugim miejscu w tej kategorii jest T-Mobile (34,4 Mbit/s), na trzecim Orange (32,5 Mbit/s), a Plus dopiero na czwartym (28,6 Mbit/s). Ponadto RFBenchmark podaje średnią wartość opóźnienia w październiku 2023 roku – najniższe było w Play (28,9 ms). Dalej jest T-Mobile (29,7 ms), a następnie Orange (32,4 ms) i Plus (29,2 ms).

Ranking prędkości internetu 4G w Orange, Play, Plus i T-Mobile – październik 2023 roku

W przypadku technologii 4G najwyższą średnią prędkość pobierania danych odnotowano w T-Mobile – 41,3 Mbit/s. Na drugim miejscu znalazł się Play (38,8 Mbit/s), na trzecim Orange (35,8 Mbit/s), a na czwartym Plus (32,5 Mbit/s). W przypadku średniej prędkości wysyłania danych liderem ponownie okazał się Play z wynikiem 22,3 Mbit/s. Za nim znalazły się kolejno T-Mobile (19,3 Mbit/s), Orange (18,8 Mbit/s) i Plus (16,8 Mbit/s). Najniższe opóźnienie (ping) także odnotowano w Play – 29,8 ms, a najwyższe w Plusie – 33,8 ms.

Jak widać, tylko Orange nie zdołało być najlepsze w żadnej z kategorii. Jednocześnie widać mocną pozycję Play, co z pewnością jest wynikiem bardzo sprawnej i szybkiej rozbudowy sieci własnych stacji bazowych. Listopad nie powinien przynieść rewolucyjnych zmian – może to zrobić dopiero grudzień, gdy operatorzy uruchomią internet 5G w paśmie 3,4-3,8 GHz.