Od jutra zastrzeżesz swój PESEL, ale na razie guzik Ci to da. Mimo to warto

Już wczoraj dowiedzieliśmy się, że od 17 listopada 2023 roku wszyscy posiadacze numeru PESEL będą mogli go zastrzec w specjalnej, rządowej bazie. Okazuje się jednak, że na razie na niewiele się to zda. Mimo to jak najbardziej warto to zrobić.

Zastrzeżenie numeru PESEL możliwe od 17 listopada 2023 roku

Resort cyfryzacji ogłosił dziś oficjalnie to, o czym już wczoraj mogliśmy przeczytać na stronie Urzędu Miasta Torunia, a mianowicie uruchomienie możliwości zastrzeżenia swojego numeru identyfikacyjnego od 17 listopada 2023 roku. Początkowo będzie to możliwe zarówno online, przez stronę mobywatel.gov.pl, jak i osobiście w urzędzie gminy, a „wkrótce” także za pośrednictwem aplikacji mObywatel 2.0.

źródło: Urząd Miasta Torunia

Aby zastrzec swój numer poprzez platformę obywatel.gov.pl, po zalogowaniu trzeba będzie wybrać sekcję o nazwie Twoje dane, a następnie Rejestr Zastrzeżeń PESEL. W tym miejscu pojawi się możliwość zarówno zastrzeżenia, jak i cofnięcia zastrzeżenia. Cały proces ma być zatem bardzo prosty i wygodny.

Czy warto zastrzec swój numer PESEL? Na razie na niewiele się to zda

Choć zastrzeżenie numeru identyfikacyjnego ma być możliwe już od 17 listopada 2023 roku, to początkowo nie przyniesie to wymiernych korzyści, bowiem dopiero od 1 czerwca 2024 roku wskazane podmioty będą musiały sprawdzać, czy ktoś zastrzegł swój PESEL, czy nie. A mowa tu o bankach, SKOK-ach, firmach pożyczkowych i telekomunikacyjnych oraz sądach i notariuszach. Ww. mają ponad pół roku na integrację z systemem i wdrożenie nowego rozwiązania.

Oczywiście istnieją szanse, że przynajmniej niektórzy zdążą to zrobić wcześniej i szybciej zaczną sprawdzać, czy ktoś zastrzegł swój numer identyfikacyjny, czy nie. Minister cyfryzacji, Janusz Cieszyński, gorąco zachęca do zastrzeżenia i ja również to zalecam – sam to zrobię, gdy pojawi się taka możliwość, ponieważ korzystam już z innych rozwiązań, które mają chronić mnie przed nieautoryzowanym posłużeniem się moim PESEL-em i dowodem osobistym. W mojej opinii są one jednak nieidealne – rządowe wydaje się najlepszym zabezpieczeniem.

Po co zastrzegać swój PESEL?

Zastrzeżenie numeru ochroni Was przed wzięciem przez osobę trzecią pożyczki, kredytu lub karty kredytowej w Waszym imieniu oraz dokonaniem czynności prawnej u notariusza (jak przepisanie lub sprzedanie mieszkania czy domu). Ponadto uniemożliwi to wyrobienie duplikatu karty SIM, co jest częstą praktyką – częścią procederu, mającego na celu przejęcie dostępu do konta bankowego ofiary.

Nie mniej ważne jest też to, że jeśli zdarzy się, że ktoś posłuży się Waszym numerem identyfikacyjnym, mimo że go zastrzegliście, i na przykład weźmie kredyt na Wasze dane, to nie będziecie musieli go spłacać. Podobnie ma być w przypadku aktu notarialnego – będzie on nieważny. Dotyczy to jednak sytuacji po 1 czerwca 2024 roku, gdy ustawa zacznie obowiązywać „w pełni”.

‼️ Rusza I etap nowego rozwiązania poprawiającego bezpieczeństwo danych obywatel – poinformował podczas konferencji minister @jciesz.

➡️Od jutra instytucje finansowe, notariusze i sądy będą mogły rozpocząć proces integracji z systemem. Na wdrożenie nowego rozwiązania mają czas… pic.twitter.com/3dMDeNpIj5 — Ministerstwo Cyfryzacji (@CYFRA_GOV_PL) November 16, 2023

Jeżeli również zdecydujecie się zastrzec PESEL, pamiętajcie, aby cofnąć zastrzeżenie, gdy będziecie chcieli wziąć kredyt czy załatwić coś w sądzie albo u notariusza. A potem ponownie zastrzeżcie swój numer identyfikacyjny dla swojego (i nie tylko) bezpieczeństwa.