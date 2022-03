Orange jeszcze mocniej wspiera obywateli Ukrainy. Lista jest długa

Polscy operatorzy stanęli na wysokości zadania. I to nie tylko ci najwięksi, bo również mniejsi MVNO aktywnie pomagają uchodźcom z Ukrainy (na przykład Mobile Vikings). Orange, podobnie jak Play, Plus i T-Mobile, przygotowuje kolejne pakiety pomocowe dla obywateli Ukrainy, aby ułatwić im komunikację z najbliższymi, którzy zostali w napadniętej przez Rosję ojczyźnie.

Reklama

Orange jeszcze mocniej wspiera obywateli Ukrainy. Operator przygotował kolejne pakiety pomocowe

Orange poinformowało, że obniżona stawka za minutę połączenia międzynarodowego do Ukrainy będzie obowiązywała do końca marca 2022 roku. Aktualnie stawka wynosi 29 groszy, podobnie jak za połączenie krajowe, i dotyczy zarówno połączeń na ukraińskie numery komórkowe, jak i stacjonarne. Obniżona cena obowiązuje w ofertach na abonament i na kartę, dla klientów indywidualnych i biznesowych oraz użytkowników nju mobile.

źródło: Biuro prasowe Orange Polska

Jednocześnie operator wydłużył okres, w trakcie którego można aktywować dodatkowy, bezpłatny pakiet 10 GB internetu mobilnego do wykorzystania na terenie Polski. Podobnie jak obniżona stawka za połączenie międzynarodowe do Ukrainy, darmowa paczka gigabajtów jest dostępna do końca marca 2021 roku. Oferta jest skierowana bezpośrednio do klientów narodowości ukraińskiej, korzystających z usług Orange (w tym Flex) i nju mobile.

Reklama

Operator ogłosił też, że obniżył opłaty za transmisję danych w roamingu na terenie Ukrainy do 0,01402 złotych za 1 MB, czyli 14,36 złotych za 1 GB. Do tego u klientów, którzy korzystają z pakietów internetowych, limit transferu w Strefie 1 będzie dostępny również w Ukrainie. Dla przypomnienia, Strefa 1 obejmuje kraje Unii Europejskiej i EOG, do których Ukraina obecnie nie należy.

Ponadto klienci narodowości ukraińskiej otrzymają za darmo pakiet 200 minut na połączenia do Ukrainy w ramach swojego abonamentu. Chodzi tu jednak wyłącznie o klientów indywidualnych, posiadających abonament w Orange. Pakiet zostanie włączony automatycznie i będzie ważny przez 30 dni kalendarzowych.

Równocześnie operator pamięta o użytkownikach oferty Orange Flex. Cały czas mogą oni aktywować bezpłatny pakiet 100 minut na połączenia międzynarodowe do Ukrainy – wystarczy wpisać kod UKRAINA w polu kody promocyjne w aplikacji Flex. Ponadto klienci mają możliwość skorzystania z darmowych pakietów internetowych – 10 GB w kraju i (od 11 marca 2022 roku) 5 GB w roamingu w Ukrainie. Pierwszy aktywuje się kodem UKR, zaś drugi UKR5GB.

źródło: Biuro prasowe Orange Polska

Orange wspiera również obywateli Ukrainy, uruchamiając dodatkowe mobilne stacje bazowe i udostępniając darmowe sieci WiFi przy przejściach granicznych. Do tego operator rozdaje darmowe startery i pomaga w ich rejestracji – do tej pory aktywowano 120 tysięcy kart prepaid z ofertą specjalną dla Ukraińców (100 minut do Ukrainy, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju oraz pakiet 30 GB internetu w Polsce). Darmowe startery można odebrać także w placówkach Poczty Polskiej.

Orange przygotowało również dedykowaną stronę internetową dla obywateli Ukrainy w ich ojczystym języku.